تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

البرلمان السويسري الحكومة السويسرية تحت الضغط لتوقيع معاهدة الحظر النووي

سحابة دخان للقنبلة النووية التي اسقطت في بحيرة بيكيني في عام 1946

الأسلحة النووية تثير الجدل منذ استخدامها في نهاية الحرب العالمية الثانية ضد اليابان. تظهر الصورة سحابة دخان للقنبلة النووية التي اسقطت في بحيرة بيكيني في عام 1946.

(Keystone)

البرلمان يحثّ الحكومة السويسرية على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية وتقديمها إلى المناقشة للموافقة عليها.

استجاب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) يوم الأربعاء 12 ديسمبر الجاري لمجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) في دعوته الرسمية لنقض قرارًا حكوميًا في وقت سابق من هذا العام نصّ على عدم توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW).

وقال أنصاره إن عدم توقيع الاتفاق بعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي وقوّض مصداقية سويسرا كداعية لحقوق الإنسان.

كما جادل المعارضون بأن المعاهدة كانت ذات قيمة رمزية ولم تكن لتؤدي بأي حال من الأحوال إلى تقدم في قضية عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

أمّا وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس فقد نفى المزاعم بأن سويسرا تعرّض تقاليدها في مجال حقوق الإنسان للخطر في حال رفضت التوقيع على الاتفاقية. وأضاف أن معظم الدول الأوروبية انتقدت معاهدة الأمم المتحدة لأنها تضعف الوضع الأمني في القارة العجوز.

في أغسطس، صرحت الحكومة بأن الحجج المضادة تفوق الفرص المحتملة للانضمام إلى المعاهدة.

علماً بأنّ هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في حال صادقت عليه 50 دولة على الأقل. وتقع على الأطراف الموقعة التزامات بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو احتيازها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها. ويحظر الاتفاق أيضا نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية وتقديم المساعدة إلى أي بلد يشارك في أنشطة محظورة.

وإلى الآن وافقت 67 دولة على المعاهدة وصادقت عليها 19 دولة أخرى.

السباق من أجل التسلح "نعم، ولكن لا".. هكذا ردت برن على معاهدة حظر الأسلحة النووية

في معرض تبرير رفضها التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية، أوردت الحكومة الفدرالية التهديدات التي يُمكن أن تُلحقها هذه ...


ث.س/swissinfo.ch with SDA-ATS

وسوم

وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك