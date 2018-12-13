هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 10:23 ص

لن يفقد اللاجئون المعترف بهم العائدين إلى بلدهم الأصلي وضعهم كلاجئين إذا تمكنوا من إثبات أنهم مضطرون إلى العودة.

(Keystone)

يخسر من يعود من اللاجئين المعترف بهم في سويسرا إلى بلدانهم الأصلية وضعهم كلاجئين. لكن ما زال هناك بعض الاستثناءات المسموح بها كما قرر البرلمان.



كان مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) قد صوت بفارق ضئيل في نهاية سبتمبر الماضي على سحب تلقائي لوضع اللجوء ممن يعود إلى بلده الأصلي. ولكن ومع ذلك وافق البرلمان يوم الأربعاء 12 ديسمبر الجاري بأغلبية 199 صوتاً مقابل 66 على قرار اتخذه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) للسماح باستثناءات إذا استطاع اللاجئ أن يُظهر أنّه مضطر للعودة.

وهذا يكرس بكل بساطة القواعد القانونية الموجودة مسبقاً بالفعل، ولكنه يزيد من صعوبة عملية إثبات ضرورة العودة على المعنيين.

وكان حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) هو فقط من صوت ضد أي استثناءات. "يجب ضمان سياسة اللجوء السويسرية بحد أدنى من المصداقية"، كما قال البرلماني جين لوك أدور. وعلقت وزيرة العدل سيمونيتا سوماروغا بأن منع الاستثناءات منعاً باتاً سيكون "غير إنساني".

بالإضافة إلى ذلك وافقت غرفتا البرلمان بالفعل على إجراءات تتعلق باللاجئين الذين يسافرون إلى البلدان المجاورة لبلدانهم. ولتجنب مشكلة التحايل على القانون، كما في حال الإريتريين الذين يسافرون عائدين إلى ديارهم عبر أثيوبيا، يمكن للسلطات حظر السفر إلى بلدان معينة بشكل عام وذلك لجميع اللاجئين من أصل معين ولكنهم يأذنون ببعض الاستثناءات.

عُطل محفوفة بالمخاطر ارتفاع بنسبة الثلث في أعداد الذين تم تجريدهم من وضع اللاجئ في عام 2017، قامت أمانة الدولة السويسرية للهجرة بسحب صفة لاجئ عن 231 شخصًا، بزيادة قدرها 37.2٪ مقارنة بالعام السابق. يوم السبت 7 أبريل الجاري، ... هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2018 08:40 ص انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Those stripped of refugee status increase by more than a third

Keystone-SDA/ث.س

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