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عمليات التّجسس العلاقات بين سويسرا وروسيا لا تزال متوتّرة

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دبلوماسيون يجلسون إلى طاولة.

وصف وزير الخارجيّة السّويسريّ إينياتسيو كاسيس (على يمين الصورة) اللقاء مع نظيره الرّوسيّ بالمتوتّر.

(Keystone)

التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء 25 سبتمبر بنظيره الروسي سيرغي لافروف. ولم تؤد المحادثات إلى أي تقدم فيما يتعلق بقضية التجسس التي هزت مؤخراً العلاقات السويسرية الروسية.

ووصف إينياتسيو كاسيس اللقاء بالمتوتّر. وقال الوزير بعد الاجتماع الثنائي: "في نهاية المطاف لم نتحدث عن الطقس ولكن عن المعلومات التي تم تداولها في سويسرا حول الأنشطة المحتملة للاستخبارات الروسية"، وأضاف أن هذه الأنشطة يمكن تصنيفها على أنها غير عادية.

في انتظار مناخ أكثر هدوء

لم يشر كاسيس إلى ما إذا كان الوزير الروسي قد اعتذر عن قضية التجسس. "هذه المحادثات لا تستهدف أبدًا الاتهامات أو الاعتذارات، فأنت ببساطة تتبادل الانطباعات والمعلومات التي لديك"، كما يوضح كاسيس. ويضيف أنه دعا لافروف إلى سويسرا، إلّا أنّ لافروف قال إنه يود انتظار أن تهدأ الأمور من جديد قبل أي زيارة مقترحة.

العلاقات بين البلدين، عادة جيدة، وكانت متوترة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة فقط، بعد الاشتباه بأن دبلوماسيين روس كانوا يمارسون التجسس على نطاق واسع في سويسرا.

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