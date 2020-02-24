هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 11:34 ص

صورة التقطت يوم 5 يناير 1993 لدى وصول هانز بوهلر، الموظف في شركة التشفير كريبتو، إلى مطار زيورخ بعد إطلاق سراحه من سجن إيراني على خلفية اتهامه بالتجسّس في عام 1993. (Keystone / Str)

أفادت تقارير إعلامية بأن المحقق المكلف من قبل الحكومة السويسرية بإجراء تحقيق بشأن قضية كريبتو غير مسموح له بالوصول المباشر إلى جميع المستندات المتعلقة بفضيحة التجسّس التي كُشف عنها مؤخرا.

هذا يعني أنه يتعيّن على نيكلاوس أوبرهولتزر، وهو قاض فيدرالي سابق، أن يتقدم بطلب للسلطات الفدرالية كلما أراد الوصول إلى هذه الملفات الحساسة.



وفيما قالت الحكومة السويسرية التي عينت أوبرهولتزر، إنها تريد التحقيق في الوقائع "بأكبر قدر ممكن من الشفافية". ولكن "لا تزال هناك قيود قانوني."، كما ذكرت أسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الأحد 23 فبراير الجاري.

وجاء في وثيقة سرية صادرة عن الحكومة الفدرالية حصلت عليها الصحيفة التي تصدر بالألأمانية في زيورخ: "يجب احترام أحكام القانون الفدرالي المتعلق بنظام الأرشفة ويجب فحص إصدار الملفات على أساس كل حالة على حدة". وتنطبق هذه السياسة بشكل خاص على المستندات "التي تخضع لفترة السرية بسبب البيانات الشخصية الحساسة بشكل خاص".

مثله مثل أي شخص آخر، يتعيّن على أوبرهولتزر، التقدم بطلب للاطلاع على الملفات، كما أخبر الأرشيف الفدرالي السويسريرابط خارجي الصحيفة. ولا يتم منح الإذن من قِبل موظفي الأرشيف الفدرالي، ولكن من خلال الوحدات التي جُمعت فيها المستندات. ففي حالة الملفات الصادرة عن المخابرات السويسرية، على سبيل المثال ، يجب أن يسمح الجهاز الاستخباراتي بالإطلاع عليها.



"خيبة أمل وشح في المعلومات"



في مقال آخر نشرته نفس الصحيفة متعلق بفضيحة أجهزة كريبتو للتشفير، تصف ابنة موظف سابق في شركة كريبتو كيف اتُهم والدها بالتجسّس وأُرسل إلى سجن عسكري خلال رحلة عمل قام بها إلى إيران في عام 1992.

فقد كان هانس بوهلر مهندسًا وبائعًا لشركة أجهزة التشفير. وبعد اعتقاله، "لم تكن وزارة الخارجية السويسرية متعاونة بشكل خاص"، كما أخبرت كريس بلومر الصحيفة.

"لقد شعرنا بخيبة أمل ولم تكن هناك معلومات". وأضافت السيدة بلومر أنهم "ظلوا ينصحوننا بإحضار محامينا الخاص للمساعدة في إطلاق سراح والدي"، مضيفًة أن والدها "لم يكن يعلم أن الأجهزة يتم التلاعب بها بهدف التجسّس". وعندما طالبت إيران بدفع فدية، اعتقدت عائلتها في البداية أن شركة كريبتو دفعت.

"نعلم اليوم أن المخابرات الألمانية هي من دفعت المبلغ. ألمانيا لم تكن تريد أي ضجة"، كما توضح كريس بلومر. وبعد مضي عام تقريبًا عاد والدها أخيراً المنزل، وكان تحت تأثير بالصدمة. أنهت شركة كريبتو عقده، وكان هانس بوهلر أول شخص يشير علنا ​​إلى أنه قد تم التلاعب بأجهزة كريبتو.

وقالت بلومر للصحيفة إن والدها حصل لاحقًا على مبلغ بقيمة 250 ألف فرنك سويسري (حوالي 207 ألف دولار في عام 1996) مقابل الالتزام بالسكوت.

جوسسة كونية كيف رسمت أجهزة تقنية سويسرية مُتلاعبٌ بها ملامح السياسة العالمية كامب ديفيد، إيران، الأرجنتين، بنما: هذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية توجيه الولايات المتحدة لمُجريات السياسة العالمية من خلال رسائل فُككت شيفرتها ... بقلم قناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية SRF

NZZamSonntag/SonntagsZeitung/م.ا.

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