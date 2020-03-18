تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

شؤون خارجية

كوفيد- 19 سويسريون عالقون في المغرب يمكنهم العودة إلى وطنهم

marketplace

سعت الدول جاهدة لإيجاد حل لمواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في المغرب، وفي الصورة ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش السياحية.

(Associated Press)

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المواطنين السويسريين الذين تقطّعت بهم السبل في المغرب بسبب القيود المفروضة على الرحلات  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح بإمكانهم العودة إلى بلادهم ابتداءًا من أمس الثلاثاء 17 مارس. كما حثّت الوزارة جميع المواطنين الذين هم في سفر إلى الخارج حاليا بالعودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.

ويوم السبت الماضي وجد المئات من السويسريين أنفسهم عالقين عندما أوقف المغرب رحلات السفر من وإلى 25 دولة، بما في ذلك سويسرا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في برن يوم الثلاثاء، قال بيتر لينز من وزارة الخارجية إن الجهود الدبلوماسية قد نجحت في إيجاد حل وإنه ابتداء من يوم الثلاثاء سيتمّ تسيير خمس رحلات تجارية بين سويسرا والمغرب. كما أكّد أن مزيدا من الرحلات سوف تشهدها الأيام المقبلة.

الدبلوماسي السويسري أكّد أن تكاليف هذه الرحلات سيتحمّلها المسافرون العالقون، لأنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للدولة بتنظيم أو تمويل هذه الرحلات الإستثنائية، ومع ذلك، قال إن وزارة الخارجية مطالبة بتقديم الدعم الدبلوماسي والمساعدات غير المباشرة.

لينز أضاف أيضا أن وزارة الخارجية تراقب بانتظام الحالات الأخرى المشابهة لما حدث في المغرب. وإذا توصّلت إلى وجود مواطنين سويسريين في وضع لا يسمح لهم بالعودة عن طريق البر أو ليس بإمكانهم دفع تذاكر سفر عودتهم، عندئذ فقط سوف تدرس الخيارات البديلة المتاحة.

وأشار لينز  إلى المذكّرة التي أصدرتها الحكومة يوم الإثنيْن، والتي دعت فيها المواطنين السويسريين الذين يسافرون حاليا خارج البلاد إلى العودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن لتجنّب المشكلات التي يتسبب فيها إغلاق الحدود.

متابعة مستمرة فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

تعتبر سويسرا حاليا من البلدان الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 3028 حالة وبلغ عدد الوفيات ...

swissinfo.ch/ع.ع

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك