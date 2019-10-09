هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 09:39 ص

وزيرة العدل والشرطة السويسرية تقول لحل معضلة الهجرة نحتاج إلى نظام عالمي وشامل. (sda-ats)

الاتفاق المبدئي بشأن إعادة توطين اللاجئين الذي تم التوصّل إليه في مالطا لن يجد الأغلبية المطلوبة لإقراره، بحسب توقعات وزيرة العدل السويسرية كارين كيلر - سوتر.



وفي الوقت الذي ترحّب فيه بإجراء "مناقشة واسعة حول طرق ونماذج الهجرة"، تقول وزيرة العدل والشرطة الفدراليةرابط خارجي إنها لا تعتقد أن نظام إعادة توزيع اللاجئين الذي وضعته خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مالطا سيجد أغلبية مؤيّدة له في هذه المرحلة .



كانت كيلر - سوتر تتحدث من لوكسمبورغ، حيث اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لمناقشة النظام بمزيد من التفاصيل. وسويسرا ليست عضواً في الكتلة المكونة من 28 دولة، ولكن من خلال الاتفاقيات الثنائية، تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا مثل الهجرة.



في نهاية سبتمبر، وافقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا ومالطا على إعادة توزيع جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط.



كيلر - سوتر قالت "ما تم التوافق عليه هنا ليس مقنعًا حقًا". "أحس بوجود الكثير من الشكوك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي."



سويسرا تؤيد بشكل أساسي إعتماد آلية إعادة التوزيع. ولكن إذا تم إدخال مثل هذا النظام ، فسيتعين أن يكون مستدامًا وأن يأخذ في الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء ، البلدان الأكثر تضرراً من الهجرة.



كيلر- سوتر قالت "الآن، الدولة المتضررة هي اليونان". "أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد نظام عالمي".

Keystone-SDA/ع.ع

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