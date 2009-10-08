احتجاز 23 بمصر شاركوا أمريكيين في الاستيلاء على أموال بالانترنت
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القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس ان الشرطة قبضت على 23 مصريا يشتبه بأنهم عملوا مع مشتبه بهم أمريكيين يقيمون في الولايات المتحدة في الاستيلاء على أموال أمريكيين من بنوك بطرق احتيالية عبر شبكة الانترنت.
وقالت في بيان ان المشتبه بهم الامريكيين اتفقوا مع المصريين على الاستيلاء على أموال الامريكيين من خلال حصولهم على "بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية متعددة."
وأضافت أن من وسائل الاحتيال التي استعملوها "رفع الصفحات (الخاصة ببطاقات ائتمان) لبعض البنوك على شبكة الانترنت وقيامهم عقب ذلك بعمل تحويلات من تلك البطاقات لحسابات وهمية داخل الولايات المتحدة... خاصة بالمشتبه بهم الأمريكيين."
وتابعت أن المشتبه بهم الامريكيين "يقومون بدورهم بسحب تلك المبالغ في الحال وتقسيمها فيما بينهم بنسب مُحددة وتحويلها للمشتبه بهم المصريين عن طريق احدى شركات تحويل الاموال."
وقال البيان ان الشرطة ضبطت مع المتهمين أجهزة كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة وأجهزة اتصال بالانترنت واسطوانات مدمجة وبطاقات ائتمان صادرة من بنوك مختلفة وبطاقات ذاكرة ودفاتر شيكات ومبالغ مالية.
وكان بيان لمكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي قال ان السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على 33 من بين 53 مشتبها بهم تشملهم القضية وانهم من عدة مدن أمريكية بينها لوس أنجليس.
وقال البيان ان الادارة الامريكية ممتنة لابعد حد للجهود غير العادية التي بذلتها السلطات المصرية في القضية.
وأضاف أن هذا هو أول تعاون من نوعه بين السلطات الامريكية والمصرية.
وقالت مصادر أمنية لرويترز ان المصريين الذين ألقي القبض عليهم تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما وانهم جميعا من محافظة الدقهلية في دلتا النيل.
وقال مصدر ان البحث جار عن شركاء آخرين لهم في مصر وان العدد النهائي للمشتبه بهم المصريين يمكن أن يصل الى 47 من أكثر من محافظة.
وقال بيان وزارة الداخلية ان الشرطة ضبطت مع المشتبه بهم الذين قبض عليهم كمية من طلقات الرصاص وكمية من الحشيش.
وأضاف أنهم اعترفوا بما نسب اليهم وبرروه باحتياجهم الى المال.
وتقول مصادر أمنية ان ملايين الدولارات سقطت في أيدي المشتبه بهم الامريكيين والمصريين.
رويترز