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بغداد (رويترز) - قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إن الساسة الذين يتشبثون بمناصبهم يرتكبون خطأ جسيما.

وتمثل تصريحات السيستناي تصعيدا للضغوط على رئيس الوزراء نوري المالكي ليتخلى عن مسعاه للبقاء فترة ثالثة في المنصب.

وحث السيستاني في خطبة الجمعة -التي يتلوها أحد مساعديه نيابة عنه- في مدينة كربلاء الساسة العراقيين على اختيار رئيس وزراء قادر على انهاء الأزمة الأمنية التي يفرضها تنظيم الدولة الاسلامية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)

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رويترز