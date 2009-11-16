وكالة الطاقة الذرية: كشف ايران المتأخر عن موقع نووي يثير القلق
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فيينا (رويترز) - قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين حصلت رويترز على نسخة منه ان كشف ايران المتأخر عن موقع ثان لتخصيب اليورانيوم يثير القلق بشأن احتمال وجود مواقع سرية اخرى في البلاد.
وقال التقرير ان ايران ابلغت الوكالة انها بدأت في بناء الموقع المحصن قرب قم عام 2007 الا ان لدى الوكالة أدلة على ان مشروع قم الايراني بدأ في 2002 وتوقف في 2004 واستؤنف في 2006. وكانت ايران ابلغت الوكالة بوجود الموقع في سبتمبر ايلول الماضي.
واتضح لمفتشي الوكالة ايضا ان ايران خفضت منذ اغسطس اب من عدد وحدات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز الرئيسي بواقع 650 الى 3936 فيما زادت بصورة طفيفة من العدد الاجمالي لهذه الوحدات القائمة الى 8692.
رويترز