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عينة دم واشنطن توافق على استخدام اختبار شركة روش للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

Drive-through serological testing

سيكشف اختبار عينة الدم عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لمعرفة إذا ما كان الشخص أصيب بالفعل بالمرض.

(Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

 أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن موافقة طارئة لاستخدام الاختبار المصلي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والذي طورته شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش، حسبما أعلنت الشركة يوم الأحد.

تم تصميم الاختبار للكشف عن الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس التاجي الجديد والأجسام المضادة المتطورة لديهم ضد المرض.

تقول الشركة التي تتخذ من بازل مقراً لها أن اختبار (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 ) يتمتع بدقة تبلغ 99.8٪ - مما يقلل من فرصة النتائج الإيجابية الخاطئة - ويكتشف الأجسام المضادة بنسبة 100٪.
شركة روش للأدوية بدأت في إرسال الاختبار الجديد إلى المختبرات في جميع أنحاء العالم وتقول إنها تخطط لزيادة الإنتاج إلى "عشرات الملايين في الشهر" لتزويد الدول التي تقبل علامة (CE) أي السوق الأوروبية المشتركة وكذلك الولايات المتحدة.

هذا ويسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير اختبارات مصلية، والتي من شأنها مساعدة واضعي السياسات على فهم طبيعة المرض بشكل أفضل وتحديد الأشخاص المصابين بالفيروس ومن يتمتعون بالمناعة والتدابير المطلوبة لمكافحة الوباء.

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Keystone-SDA/swissinfo/م.ا.

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