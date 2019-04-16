يفضل السويسريون على نحو متزايد البقاء في سويسرا لقضاء عطلاتهم، حيث يعتبر كانتون تيتشينو وغراوبوندن جذابان للغاية لهذا الغرض، بينما تفقد دول إسلامية مثل مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة جاذبيتها.
أدت موجة الحر والطقس الجميل في الصيف الماضي إلى قرار الكثير من الناس الاسترخاء والبقاء في منازلهم، وفقًا لمقياس السفر لعام 2019 الصادر عن نادي السيارات السياحي السويسري (تورين كلوب TCS)رابط خارجي، والذي نشره النادي يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.
احتل كانتونا تيتشينو وغراوبوندن الناطقان باللغة الإيطالية في شرق سويسرا وجنوبها المرتبة الأولى من حيث الجاذبية، وتلتهما إيطاليا، التي تفوقت على كانتون فاليه.
وتلت هذه الوجهات إسبانيا والبرتغال وألمانيا والنمسا وفرنسا. ثم جاءت الوجهات غير الأوروبية أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة وتايلاند وجنوب إفريقيا لاحقا.
كانت الدول الإسلامية أقل جاذبية للسياح السويسريين مما كانت عليه في السنوات السابقة، الذين قالوا مع ذلك إنهم أقل خوفًا من الأعمال الإرهابية وأبلغوا عن شعور عام بالأمان.
ومع ذلك، فإن الأحداث السياسية مثل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا والوضع المتوتر في جنوب إفريقيا أثرت على اختيارات السياح لوجهات سفرهم، فجاء هذان البلدان في أسفل القائمة.
بينما قال 46% من المشاركين في الاستفتاء إن السفر كان جزءًا أساسيًا من حياتهم، وقال 27% إن السفر كان ترفًا لا يقدرون عليه.
أخذ المعلومات من الإنترنت
وجدت الدراسة أن الإنترنت قد لعبت دوراً متزايداً في تخطيط العطلات، حيث قال 78% من المشاركين في الاستفتاء إنهم استخدموا المعلومات من الإنترنت حول السياحة أو الأمن، مقارنة بـ 71% في العام الماضي.
كما خطط ما يقرب من 60% مسار رحلته على أساس التعليقات المقدمة على منصات الحجز.
علماً أن هذا الاستفتاء قد قام به معهد gfs.bern للأبحاث واستطلاعات الرأيرابط خارجي في الفترة ما بين 21 يناير و11 فبراير 2019. وتم استجواب ألف شخص تزيد أعمارهم عن 18 عامًا عبر الهاتف.
Keystone-SDA/ث.س