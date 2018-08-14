هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 10:55 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:55

توجد القراد الخطرة على وجه الخصوص في الغابات النفضية ذات الأشجار الخصبة والكثيفة. (Keystone)

أعلن المكتب الفدرالي للصحة العامة تسجيل 272 حالة إصابة بالتهاب الدماغ الحاد في سويسرا نتيجة لدغات القراد خلال الإثني عشر شهرا الماضية.

وقد تضاعف عدد هذه الحالات ثلاث مرات مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2016/ 2017.

ويقول المصدر الحكوميرابط خارجي إن عدد الحالات الخطيرة وصل أيضا إلى مستويات قياسية بلغت 5.39 حالة لكل 100.000 ساكن بعد أن كانت 1.42 حالة لكل 100.000 شخص في عام 2015.

كذلك سجلت زيادة كبيرة في عدد مواعيد الأطباء لمعالجة مضاعفات اللدغات والإلتهابات البكتيرية. ويظهر هذا جليا من خلال المقارنة طويلة الأجل.

وأوصت السلطات الصحية بتطعيم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرّضة لهذا الخطر لتجنب الفيروسات الخطيرة.

ووفقا للخبراء، حوالي 1% من حالات الإلتهاب الدماغي نتيجة الفيروس الذي تنقله القرادة يودي بحياة المصاب. لكن أغلب حالات الإلتهابات البكتيرية يمكن معالجتها بإستخدام المضادات الحيوية.

ويبدأ موسم لدغات القراد في سويسرا خلال شهر مارس، وينتهي في نوفمبر من كل سنة. ويقول المكتب الفدرالي للصحة إن القراد يوجد بشكل أساسي في الغابات النفضية ذات الأشجار الكثيفة، وعلى ارتفاع يصل إلى 1500 متر.

swissinfo.ch with SDA-ATS; ug

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