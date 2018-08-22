هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 05:00 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:00

انخفاض في الرغبة بالانتقال على مستوى العالم، بحسب شركة بوسطن للاستشارات.

(Keystone)

فقدت سويسرا بعض جاذبيتها لدى العمالة الأجنبية، وفقاً لنتائج مسح أجرته شركة أمريكيّة متعددة الجنسيات للاستشارات الإدارية. وبالمقارنة مع سنة 2014، احتلت سويسرا المركز الثامن، ما يعني تراجعها بثلاث مراتب.

يقول كاتبو "تقرير فك شيفرات المهارات العالميةرابط خارجي" إن هذا الانخفاض يرجع إلى فقدان سويسرا لجاذبيّتها بين مواطني روسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الصعوبات المتزايدة في الحصول على تصريح عمل.

على الرغم من ذلك، لا تزال العمالة الأجنبية تعتبر أن مستويات المعيشة في سويسرا جذابة، وفقًا للتقرير الذي أعدته مجموعة بوسطن الإستشاريةرابط خارجي.

ابقَ في مكانك!

في الوقت نفسه، أبدى الأشخاص الذين تم استجوابهم في سويسرا اهتمامًا ضئيلا بالعمل في الخارج.

فقد اتضح أنّ نسبة الأشخاص المتحمّسين لإيجاد عمل خارج سويسرا انخفضت من 77٪ إلى 60٪ خلال السنوات الأربع الماضية.

في الأثناء، لا يزال الدافع الرئيسي للعمل في الخارج هو "توسيع الآفاق"، أما أفضل الوجهات للقيام بذلك فهي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا، وفقا للمشاركين في الإستبيان من سويسرا.

إجمالا، استند التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 366.000 موظف وباحث عن عمل يتوزعون على 197 دولة.

جدير بالذكر أيضا أنّ مجموعة بوسطن للإستشارات هي شركة استشارات إدارية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة ولديها 90 مكتبًا في 50 دولة.

swissinfo.ch with SDA-ATS/ث.س

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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