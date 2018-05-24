هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 08:00 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:00

رياض الأطفال منذ الرابعة من العمر: موضوع لا يحظى بإتفاق الجميع. (Keystone)

بشكل متزايد، بدأ الآباء السويسريون يفضلون تأجيل موعد التحاق أبنائهم برياض الأطفال، في مخالفة واضحة للمساعي الرسمية المبذولة لجعل التسجيل إلزاميا في سن الرابعة في جميع أنحاء البلاد.

يغطي مستوى التعليم الابتدائي في سويسرا ثماني سنوات تبدأ بسنتيْ روض الأطفالرابط خارجي أو ما يعرف بمرحلة التعليم الأولى. وتختار إدارات التعليم في الكانتونات متى يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدارس بين سن الرابعة والخامسة. فإذا بلغ الطفل السن المطلوب في موعد نهائي (بين أوائل أبريل وأواخر يوليو في 24 كانتونا)، يمكن أن يلتحق بالمدرسة في بداية العام الدراسي التالي، والذي يتزامن مع انتهاء فصل الصيف في سويسرا.

وفي عدد قليل من الكانتونات الناطقة بالألمانية، لا تعتبر رياض الأطفال إلزامية، أو هي إلزامية لمدة عام واحد فقط.

ووفقا لنظام التعليم الموحّد ( Hormos) – نظام يهدف إلى توحيد النظم المدرسية في جميع أنحاء سويسرا- فإن الموعد النهائي لبلوغ سن الرابعة للتسجيل في رياض الأطفال هو 31 يوليو بالنسبة للكانتونات الملتحقة بهذا النظام قبل حلول عام 2020. وهذا يعني أن بعض الكانتونات كانت تسعى إلى تقديم مواعيدها للالتزام بهذا الموعد النهائي . وبالفعل يعتمد 17 كانتونا تاريخ 31 يوليو كتاريخ مرجعي.

+المزيد من المعلومات حول نظام التعليم في سويسرا

لا يزالون صغار فعلا؟

لكن هذا الموعد يعني أن بعض الصغار سوف يلتحقون برياض الأطفال بمجرّد بلوغهم 4 سنوات فقط. ويمكن للوالديْن المعنيْين أن يطلبا من إدارة التعليم المحلية إذا كان يمكن لأطفالهم تأجيل التحاقهم بالمدرسة. وهذا ما يحدث بالفعل حاليا وفق تقرير بيزارابط خارجي نشرته صحيفة "20 دقيقة " التي توزّع مجّانا.

ويلتحق في بعض الكانتونات السويسرية الناطقة بالالمانية - برن وسولوتورن- 10% من الصغار برياض الأطفال في وقت متأخّر. وقبل سنتيْن فقط، هذه النسبة لم تكن تتجاوز 2% في سولوتورن. أما في برن، فالآباء لم يكونوا مجبرين حتى على تقديم طلب رسمي لهذا الغرض. كذلك يشير تقرير رسمي بشأن التعليم إلى أن أولياء الأمور في كانتون زيورخ يختارون حاليا تأجيل إلتحاق أبنائهم بمرحلة التعليم ما قبل المرحلة الإبتدائي. وأشار كريستيان هوغي، من جمعية المدرّسين بزيورخ إلى أن "العديد من الدراسات أظهرت أن العملية التعليمية تكون أيسر بكثير عندما يكون الطفل مستعدا لذلك بما فيه الكفاية".

ويقول خبراء أن الصغار يتعاملون بطرق مختلفة مع التحاقهم بالمرحلة التعليمية الأولى، والبعض منهم قد يكونوا غير قادرين على الذهاب إلى المرحاض بمفردهم، ومازالوا يجدون صعوبة في مفارقة والديْهم. أم الأصغر سنا من بينهم، فقد يشعرون بالتعب والإرهاق بسرعة، أو يجدون التعامل مع مجموعة كبيرة من الأطفال مسألة شاقة. وهذه الحالات كلها تتطلّب من المدرّس انتباها مضاعفا. ويشدّد الخبراء على أن الإلتحاق برياض الأطفال عملية مهمة جدا في عملية تطوّر ونمو الطفل.

لكن بعض الخبراء يقولون أن الآباء أيضا يجدون صعوبة ومشقة في التحاق أبنائهم برياض الاطفال. وأشارت إيرفين سومار، المسؤولة بوزارة التعليم بكانتون برن في حديث إلى صحيفة "20 دقيقة" في نسختها الألمانية: "موضوع التحاق الأبناء برياض الأطفال من القضايا التي تطفو على السطح بإستمرار. لأنها عملية يفوّت فيها الآباء مسؤولية رعاية أغلى ما لديهم إلى جهة ثانية". لكن في المقابل، يوجد أيضا بعض الأولياء الذين يفضّلون إرسال أبنائهم إلى رياض الأطفال مبكّرا، خاصة عندما يتجاوزهم التاريخ المرجعي بأسابيع قليلة فقط.

مقارنة دولية

العمر المناسب للإلتحاق بالمدرسة هو موضوع نقاش في بلدان أخرى أيضا. ففي فرنسا، البلد المجاور، من المفترض أن يبدأ الأطفال الدراسة بمجرد بلوغهم سن الثالثة، بموجب الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي يشرع في تنفيذها في شهر سبتمبر 2019. ويعد هذا أدنى عمر إلزامي للإلتحاق بالمدارس على المستوى الأوروبي، لكن هذا القرار لن يؤثّر إلا على عدد قليل من الأطفال لأن معظم الصغار يلتحقون بالفعل بالحضانة (ما قبل المدرسة) في هذا السن في فرنسا في كل الأحوال. وبرّر ماكرون هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري للحد من عدم المساواة في التعليم.

أما في ألمانيا وفي إيطاليا، فإن السن المرجعي للتمدرس هو ست سنوات، أما في بريطانيا، فكان الإختيار على سن الخامسة.

وفي فنلندا وإستونيا، اللّذان حققا أعلى النتائج في أحدث مقارنة بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية من حيث أداء الطلابرابط خارجي، فإن المدرسة الإلزامية تبدأ عندما يبلغ الطفل سن السابعة من العمر، ولكن عادة ما يلتحقون بالحضانة قبل ذلك.



استثناء التيتشينو في كانتون تيتشينو، الناطق بالإيطالية، يلتحق الصغير برياض الأطفال بين سن الثالثة والسادسة، ولكن الشروع عند سن الثالثة ليس ملزمارابط خارجي. نهاية الإطار التوضيحي

صحيفة "20 دقيقة"/ swissinfo.ch/ ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة رغم المساعي الرسمية، الأولياء يفضلون تأجيل التحاق أبنائهم برياض الأطفال 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:00 بشكل متزايد، بدأ الآباء السويسريون يفضلون تأجيل موعد التحاق أبنائهم برياض الأطفال، في مخالفة واضحة للمساعي الرسمية المبذولة لجعل التسجيل إلزاميا في سن الرابعة في جميع أنحاء البلاد. يغطي مستوى التعليم الابتدائي في سويسرا ثماني سنوات تبدأ بسنتيْ روض الأطفال أو ما يعرف بمرحلة التعليم الأولى. وتختار إدارات التعليم في الكانتونات متى يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدارس بين سن الرابعة والخامسة. فإذا بلغ الطفل السن المطلوب في موعد نهائي (بين أوائل أبريل وأواخر يوليو في 24 كانتونا)، يمكن أن يلتحق بالمدرسة في بداية العام الدراسي التالي، والذي يتزامن مع انتهاء فصل الصيف في سويسرا. وفي عدد قليل من الكانتونات الناطقة بالألمانية، لا تعتبر رياض الأطفال إلزامية، أو هي إلزامية لمدة عام واحد فقط. ووفقا لنظام التعليم الموحّد ( Hormos) – نظام يهدف إلى توحيد النظم المدرسية في جميع أنحاء سويسرا- فإن الموعد النهائي لبلوغ سن الرابعة للتسجيل في رياض الأطفال هو 31 يوليو بالنسبة للكانتونات الملتحقة بهذا النظام قبل حلول عام 2020. وهذا يعني أن بعض الكانتونات كانت تسعى إلى تقديم مواعيدها للالتزام بهذا الموعد النهائي . وبالفعل يعتمد 17 كانتونا تاريخ 31 يوليو كتاريخ مرجعي. +المزيد من المعلومات حول نظام التعليم في سويسرا لا يزالون صغار فعلا؟ لكن هذا الموعد يعني أن بعض الصغار سوف يلتحقون برياض الأطفال بمجرّد بلوغهم 4 سنوات فقط. ويمكن للوالديْن المعنيْين أن يطلبا من إدارة التعليم المحلية إذا كان يمكن لأطفالهم تأجيل التحاقهم بالمدرسة. وهذا ما يحدث بالفعل حاليا وفق تقرير بيزا نشرته صحيفة "20 دقيقة " التي توزّع مجّانا. ويلتحق في بعض الكانتونات السويسرية الناطقة بالالمانية - برن وسولوتورن- 10% من الصغار برياض الأطفال في وقت متأخّر. وقبل سنتيْن فقط، هذه النسبة لم تكن تتجاوز 2% في سولوتورن. أما في برن، فالآباء لم يكونوا مجبرين حتى على تقديم طلب رسمي لهذا الغرض. كذلك يشير تقرير رسمي بشأن التعليم إلى أن أولياء الأمور في كانتون زيورخ يختارون حاليا تأجيل إلتحاق أبنائهم بمرحلة التعليم ما قبل المرحلة الإبتدائي. وأشار كريستيان هوغي، من جمعية المدرّسين بزيورخ إلى أن "العديد من الدراسات أظهرت أن العملية التعليمية تكون أيسر بكثير عندما يكون الطفل مستعدا لذلك بما فيه الكفاية". ويقول خبراء أن الصغار يتعاملون بطرق مختلفة مع التحاقهم بالمرحلة التعليمية الأولى، والبعض منهم قد يكونوا غير قادرين على الذهاب إلى المرحاض بمفردهم، ومازالوا يجدون صعوبة في مفارقة والديْهم. أم الأصغر سنا من بينهم، فقد يشعرون بالتعب والإرهاق بسرعة، أو يجدون التعامل مع مجموعة كبيرة من الأطفال مسألة شاقة. وهذه الحالات كلها تتطلّب من المدرّس انتباها مضاعفا. ويشدّد الخبراء على أن الإلتحاق برياض الأطفال عملية مهمة جدا في عملية تطوّر ونمو الطفل. لكن بعض الخبراء يقولون أن الآباء أيضا يجدون صعوبة ومشقة في التحاق أبنائهم برياض الاطفال. وأشارت إيرفين سومار، المسؤولة بوزارة التعليم بكانتون برن في حديث إلى صحيفة "20 دقيقة" في نسختها الألمانية: "موضوع التحاق الأبناء برياض الأطفال من القضايا التي تطفو على السطح بإستمرار. لأنها عملية يفوّت فيها الآباء مسؤولية رعاية أغلى ما لديهم إلى جهة ثانية". لكن في المقابل، يوجد أيضا بعض الأولياء الذين يفضّلون إرسال أبنائهم إلى رياض الأطفال مبكّرا، خاصة عندما يتجاوزهم التاريخ المرجعي بأسابيع قليلة فقط. مقارنة دولية العمر المناسب للإلتحاق بالمدرسة هو موضوع نقاش في بلدان أخرى أيضا. ففي فرنسا، البلد المجاور، من المفترض أن يبدأ الأطفال الدراسة بمجرد بلوغهم سن الثالثة، بموجب الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي يشرع في تنفيذها في شهر سبتمبر 2019. ويعد هذا أدنى عمر إلزامي للإلتحاق بالمدارس على المستوى الأوروبي، لكن هذا القرار لن يؤثّر إلا على عدد قليل من الأطفال لأن معظم الصغار يلتحقون بالفعل بالحضانة (ما قبل المدرسة) في هذا السن في فرنسا في كل الأحوال. وبرّر ماكرون هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري للحد من عدم المساواة في التعليم. أما في ألمانيا وفي إيطاليا، فإن السن المرجعي للتمدرس هو ست سنوات، أما في بريطانيا، فكان الإختيار على سن الخامسة. وفي فنلندا وإستونيا، اللّذان حققا أعلى النتائج في أحدث مقارنة بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية من حيث أداء الطلاب، فإن المدرسة الإلزامية تبدأ عندما يبلغ الطفل سن السابعة من العمر، ولكن عادة ما يلتحقون بالحضانة قبل ذلك. استثناء التيتشينو في كانتون تيتشينو، الناطق بالإيطالية، يلتحق الصغير برياض الأطفال بين سن الثالثة والسادسة، ولكن الشروع عند سن الثالثة ليس ملزما.