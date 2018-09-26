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جوازا سفر خمس السويسريين مزدوجو الجنسيّة

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جواز سفر إيطالي

ربع المواطنين السويسريين مزدوجي الجنسيّة تقريباً من أصل إيطالي.

(Keystone)

حوالي 17% من السويسريين فوق سن 15 يحملون جوازيْ سفر. وتوجد أعلى نسبة من المواطنين الحاملين لجنسيتين وهي 45% في كانتون جنيف.

وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، تجاوزت نسبة الأشخاص مزدوجي الجنسية  20% في كانتونات زيورخ و بازل وتيتشينو وفو ونيوشاتيل. أما الكانتونات التيسجلت فيها أقلّ نسبة من هؤلاء فكانت برن وأوري وشفيتس وأوبفالدن ونيدفالدن وأبينتسيل وإنر روديس وأبينتسيل آوتير روديس، حيث لم تتجاوز هذه النسبة الـ 10%.

حصل 64.4% من حاملي جنسيتيْن في سويسرا على الجواز الاحمر من خلال التجنيس، بينما حصل 35.6% عليه عند الولادة. أما الجنسية غير السويسرية الأكثر انتشارًا بين المواطنين مزدوجي الجنسية فهي الإيطالية (%24.7)، تليها الفرنسية (%11.2) والألمانية (7.8%).

حصل على الجنسية السويسرية في عام 2017 ما يناهز عن 45,000 شخص، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2000 شخص مقارنة بعام 2016. وما يزيد عن ثلاثة أرباع هؤلاء جاؤوا من أحد البلدان الأوروبية. واستفاد خُمُسهم من التجنيس الميسّرالذي يستفيد منه أزواج وأطفال المواطنين السويسريين.

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Keystone-ATS/ث.س

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