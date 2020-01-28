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حياة سويسرية

حكم قضائي إرغام السلطات المحلية في بلدية آرت على منح الجنسية السويسرية لمواطن إيطالي

Man holds up a Swiss passport

السلطات المحلية السويسرية ليس لها الكلمة الأخيرة في أحقية الأشخاص في الحصول على الجنسية السويسرية.

(© Keystone / Christian Beutler)

قضت المحكمة الفدرالية بإرغام بلدية آرت على منح الجنسية السويسرية لمواطن إيطالي، يعيش في سويسرا منذ 30 عامًا.

وكانت السلطات المحلية في بلدية آرت الواقعة بكانتون شفيتس رفضت تجنيس مواطن إيطالي، لـ "ضعف اندماجه في المجتمع ولأن معرفته الجغرافية والثقافية كانت غير كافية". لكن المحكمة الفدرالية قالت إنه تم التركيز أكثر من اللازم على هذه المعايير وإن بعض الأسئلة التي تم طرحها كانت محددة للغاية.

على سبيل المثال، لم يعلم مقدم الطلب أن الدببة والذئاب يمكن أن تعيش سوياً في ذات المكان في حديقة الحيوان المحلية.

 ونوهت المحكمة إلى أن السلطات المحلية كان يتعين عليها أخذ جوانب أخرى بعين الاعتبار، فمقدم طلب الحصول على الجنسية كان يدير شركة صغيرة لعدة سنوات وكان على اتصال  دائم مع السكان المحليين، وفقًا للحكم المنشور يوم الاثنين الماضي.

وأفاد مقدم طلب الحصول على الجنسية أمام المحكمة بأن مقابلة التجنيس أُجريت بطريقة متوترة وأن بعض المسؤولين أظهروا بعض العداوة.

يٌذكر أن الأجانب الذين لا تربطهم علاقة دم مباشرة في سويسرا من خلال الولادة أو الزواج، لا يمكنهم التقدم بطلب الجنسية إلا بعد قضائهم مدة عشر سنوات على الأقل في البلاد قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية. ويمكن رفض طلب المتقدم إذا كان لديهم سجل جنائي.

وفي هذه الحالة تحديداً، تم اتهام مقدم الطلب بعدم الإعلان عن ملكيته عقارات في إيطاليا في الإقرارات الضريبية ، لكن المدعي العام قرر عدم محاكمته.

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swissinfo.ch/م.ا.

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