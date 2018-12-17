مريض في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية المختصة في مدينة برن، حيث يجد الأشخاص الذين يُعانون من الخرف بيئة معيشية ملائمة لوضعياتهم الحرجة.



(Keystone)

بلغ العدد الإجمالي للمتوفين في سويسرا 64964 شخصًا في عام 2016، أي أقل بحوالي 4٪ مقارنة بالعام السابق. ولأول مرة، فاق عدد الرجال المتوفين بسبب السرطان عدد المُصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما انخفض عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الخرف.

جزئيا، يُمكن تفسير التراجع المُلاحظ في العدد الإجمالي للوفيات بالعدد المُسجّل في عام 2015 الذي فاق المتوسط جراء الإصابات بالأنفلونزا وموجة الحر الإستثنائية، وفقاً لآخر تقرير حول "إحصائيات أسباب الوفياترابط خارجي" الذي نشره المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري.

المكتب أشار إلى أن مسار التراجع في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية مُلاحظ منذ عدة سنوات، وعلى المستوى الدولي أيضا. مع ذلك، لا تزال المشاكل المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية مسؤولة بشكل عام عن معظم الوفيات المُسجّلة في سويسرا.

وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن السرطان انخفض من 17808 إلى 17201، إلا أن المكتب الفدرالي للإحصاء لاحظ أن عدد النساء اللاتي يتوفّيْن بسبب سرطان الرئة استمر في الإرتفاع. في المقابل، ظلت الحالات المرتبطة بسرطان الثدي ثابتة.

عامل السن

في الأثناء، انخفض عدد الأشخاص الذين كان الخَرف هو السبب الرئيسي لوفاتهم في جميع الفئات العُمَرية باستثناء النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 85 عامًا. وفي المجموع، ماتت 3975 امرأة و 1789 رجلًا بسبب الخرف، بانخفاض يزيد عن 9٪.

في السياق، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع للنساء السويسريات 85.3 عاما و81.5 عاما بالنسبة للرجال السويسريين.

من جهة أخرى، يبدو أن هناك علاقة ما بين الأسباب المؤدية للوفاة وعمر الشخص. ففي صفوف الشباب، اتضح أن الحوادث وعمليات الإنتحار هي السبب الرئيسي للوفاة. في الوقت نفسه، توفي في سويسرا 3.6 من بين 1000 رضيع في عامهم الأول، وتوفي طفل واحد من بين 12000 طفل قبل بلوغ سن السادسة عشرة.



Keystone-SDA/ك.ض

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