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عقاقير طبية زيادة في استخدام المورفين في المستشفيات السويسرية

ممرضة تتعامل مع جهاز التنقيط في مستشفى

من الممكن تفسير الزيادة المسجلة في استهلاك مادة المورفين جزئيا بالإرتفاع في عدد الوصفات الطبية التي تنص عليها في مؤسسات الطب النفسي السويسرية.

(Keystone)

سجّل استهلاك مادة المورفين في العيادات الخارجية في سويسرا ارتفاعا بنسبة 70 ٪ في عام 2017، وفقا لدراسة أجرتها "هيلسانا"، أكبر شركة تأمين صحي في البلاد بالتعاون مع مستشفى جامعة بازل ومعهد الطب الصيدلاني التابع لها.

وفي عددها الصادر يوم الأحد 6 يناير الجاري، أشارت أسبوعية "لوماتان ديمانش"رابط خارجي (تصدر بالفرنسية في لوزان) إلى أنه يُمكن تفسير الزيادة المُسجّلة في الإستهلاك جزئيا بزيادة وصفات مُسكّن الألم في مؤسسات الطب النفسي. فقد اتضح أن المورفين أصبح يُعوّض الميثادون (الذي يُعطى عادة لمدمني المخدرات كبديل للهيروين) بشكل متزايد،  لأن المورفين يُساعد على تجنيب المرضى بعض الآثار الجانبية.

لكن هذا الإرتفاع كان أيضا جزءا من الزيادة العامة المُسجّلة في استهلاك المواد الأفيونية القانونية، التي تشمل جميع أصناف المُسكّنات.

في هذا الصدد، تظهر الأرقام الصادرة عن رابطة شركات الأدوية السويسرية (Interpharma)، أن بيع المواد الأفيونية ازداد بنسبة 50٪ بين عامي 2010 و 2017، مرتفعا من 1.27 مليون إلى 1.82 مليون وحدة.

swissinfo.ch/ك.ض

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