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طلب متزايد معدلات استخدام السويسريين لوسائل النقل تفوق نسبة النمو السكاني

عربة ترام فوق السكة

استخدم المقيمون في سويسرا وسائل النقل العمومي لتأمين 21٪ من الرحلات والسفرات التي قاموا بها لأغراض شتى. 

(Keystone)

في سويسرا، اتضح أن استخدام وسائل النقل ينمو بمعدل أسرع من السكان، وذلك وفقا للمكتب الفدرالي للإحصاء.

لقد ارتفع عدد سكان سويسرا بنسبة 18 ٪ بين عامي 2000 و2017، في الوقت الذي تطورت فيه حركة النقل البري والحديدي بنحو 30 ٪ في نفس الفترة. أما حركة النقل الجوي فقد سجلت زيادة لولبية نتيجة لارتفاع عدد ركاب الطائرات بنسبة 60٪. وبشكل عام، تمتلك سويسرا أكثر من سيارة واحدة لكل مُقيميْن، أي حوالي 4.6 مليون عربة وسيارة.

بطبيعة الحال، تُسفر جميع هذه التنقلات والأسفار عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ففي عام 2016، تسبّبت وسائل النقل (باستثناء الرحلات الدولية) في حدوث 38٪ من الإنبعاثات السويسرية. في الوقت نفسه، كان قطاع النقل لوحده مسؤولا عن 36 في المائة من الطاقة المستهلكة في البلاد، فيما بلغت تكلفة البنى التحتية 16.8 مليار فرنك في عام 2015.

على المستوى الفردي، قضى الشخص المقيم في سويسرا ما مُعدله 90 دقيقة في اليوم الواحد في السفر، يتم إنفاق نصفها على أنشطة متعلقة بالترفيه. أما متوسط التنقل (وقتا ومسافة) للوصول إلى مقر العمل فهي 17 دقيقة، و15 كيلومترا، حسب المصدر نفسه.

 

 

swissinfo.ch/ك. ض

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