هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 10:56 ص

يقع بيت الضيافة السويسري الشهير على جرف بارتفاع 1450 متر فوق مستوى سطح البحر.

(Keystone)

تتسلّم إدارة جديدة بيت الضيافة الجبلي السويسري الذي اكتسب شهرة عالمية مفاجئة بعد نشر صورته على غلاف ناشونال جيوغرافيك. استحوذت شركة محلية من أبينتسيلير متخصصة في فن الطهي على نزل أشير-فيلدكيرشلي بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار المستأجرين منذ فترة طويلة هناك بتركه والرحيل.



وفقا لإعلان صدر يوم الاثنين فإن بفافير بيرة "Pfefferbeere"رابط خارجي، وهي شركة طهي شابة من المنطقة، ستتولى استئجار بيت الضيافة الواقع على منحدر في ألبشتاين شمال شرق سويسرا. ومن المتوقع أن يرحب الفريق الجديد بالضيوف في مطعم أشيررابط خارجي ابتداءً من ربيع عام 2019.

في شهر أغسطس، أعلنت نيكول وبرنارد كنيشتيل فريتش، اللتان أدارت عائلتهما المطعم لمدة 31 عامًا، أنهما خططتا لتسليم مقاليد الملكية في نهاية الموسم السياحي لعام 2018.

+ القرية التي تريد أن تتحوّل إلى فندق سياحي



ونقلت وسائل اعلام محلية عن الزوجين قولهما إنهما لا يمكنهما مواكبة الطلب المتزايد لأسباب تتعلّق بالبنية التحتية القديمة للمطعم والقيود المفروضة على أعمال الترميم في الموقع الذي يقع تحت جرف على ارتفاع 1450 مترا فوق مستوى سطح البحر. جذب المطعم جحافل من السياح بعد أن ظهر في ناشونال جيوغرافيك في عام 2015 واكتسب شعبية كبيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

من المتوقع أن يظل المظهر الخارجي لبيت الضيافة هذا على حاله للحفاظ على "طقوس أشير" المعتادة، ولكنّه قد تمّ الإعلان عن استثمارات جديدة لتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء ومرافق الصرف الصحي.

Keystone-SDA/ث.س

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