هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 11:03 ص

في هذه الصورة التمثيلية، يتحاور مستشار متخصص في كيفية سداد الديون مع أحد العملاء المستفيدين من المعونات الاجتماعية. (Keystone)

ارتفع صافي الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في سويسرا بنسبة 1.3 ٪ في عام 2018 مقارنة بالعام السابق حيث دفعت الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية في الكانتونات والبلديات ما مجموعه 8.4 مليار فرنك سويسري (حوالي 8.6 مليار دولار).

وفي بيان أصدره يوم 11 فبراير الجاري، قال المكتب الفدرالي للإحصاء إن كل متلقٍ للمساعدة الاجتماعيةرابط خارجي حصل في المتوسط على 10379 فرنك. وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 2.4٪ مقارنة بعام 2017. أما حجم النفقات، فقد ارتفع بنسبة 1.6٪ لكل مستفيد في عام 2017 وبنسبة 1.7٪ لكل مستفيد في عام 2016.

في الواقع، تختلف الأرقام من كانتون إلى آخر حيث سُجّل أعلى مستوى من المنافع لكل مستفيد في كانتونات بازل المدينة وفُـو وزيورخ وبرن وسولوتورن، التي تلقى فيها المستفيدون ما بين 11421 و11881 فرنك في السنة. أما أقل متوسط ​​لهذا المبلغ فقد تم دفعه في كانتون أبنزل رودس الداخلية (4648 فرنك)، متبوعا بكانتوني فريبورغ وأوبفالدن (أكثر من 6000 فرنك).

في الوقت نفسه، اتضح أن عدة مزايا تكميلية استهلكت 46.2% من المبلغ الإجمالي المُعلن عنه (8.4 مليار فرنك)، فيما ذهبت 34% منه إلى المساعدات ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية، وأقل من 11% بقليل لفائدة التعويضات العائلية، و5% للسلفة على نفقات الإعالة و3.4% للمنح السكنية.

بالمعنى الضيق للكلمة، لا تأخذ المساعدة الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان المستفيدين من المزايا الإضافية للتأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة / والتأمين على الإعاقة، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار مختلف أشكال الدعم المقدمة للأسر وللسكن وللعاطلين عن العمل.

عدد أقل من المستفيدين

في الفترة الأخيرة، انخفض عدد المستفيدين بشكل طفيف. وبعد سنوات قياسية بين عامي 2014 و2016 حينما كان حوالي 9.6 ٪ من السكان يتلقون المساعدات الاجتماعية بالمعنى الأوسع للكلمةرابط خارجي، انخفض هذا المعدل بنسبة 0.1 نقطة مئوية في العامين التاليين ليستقر في حدود 9.5%.

في السياق نفسه، انخفض الإنفاق قليلاً على اللجوء واللاجئين. ففي هذين المجالين، ارتفعت التكاليف بشكل مطرد بين عامي 2008 و2017 من 330 مليون فرنك إلى 888 مليون فرنك. وفي عام 2018، تراجعت لأول مرة منذ عشر سنوات بنسبة 2.5 ٪ لتصل إلى 961.7 مليون فرنك.

Keystone-SDA/ك.ض

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