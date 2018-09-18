هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 07:42 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:42

حشود من الغامبيين تهنؤ الرئيس الغامبي آداما بارو لدى وصوله ليحلّ محلّ الرئيس السابق يحي جامع في يناير 2017. (Sylvain Cherkaoui/AP)

قررت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا الإبقاء على وزير داخلية غامبي سابق، رهن الإحتجاز حتى شهر يناير 2019، ويشتبه في ارتكاب هذا الوزير انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

و في قرارها الذي أصدرته يوم الإثنيْن 17 سبتمبر 2018، رفضت هذه المحكمة، التي يوجد مقرها في بيلينزونا، جنوب سويسرا، اعتراض سونكو على احتجازه في أحد السجون السويسرية.

المحكمة بررت قرارها هذا استنادا للعديد من جلسات الإستماع التي نظمتها مع شهود عيان ومخبرين، وتقول المحكمة أن أقوالهم تؤكّد الشكوك في أن سونكو كان جزءًا من فريق التعذيب الذي يُزعم أنه كان موجودا في غامبيا في ظل حكم رئيس غامبيا السابق يحيى جامع.

كذلك استمع مكتب المدّعي العام إلى خوان مانديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بملف التعذيبرابط خارجي، كجزء من التحقيقات الجنائية بشأن سونكو. ومثلما ورد في بيان المحكمة، أكّد مانديز بأن التعذيب وسوء المعاملة كانا منتشريْن ومستخدميْن بشكل منتظم ضد الأشخاص المعتقلين بمقتضى قانون الأمن الوطني في غامبيا.

ادّعاءات التعذيب

أُلقي القبض على سونكو في شهر يناير 2017، بعد أن قدم إلى سويسرا لطلب اللجوء. ويعتقد أن سونكو كان يشرف على فريق تعذيب يعرف بإساءته معاملة المواطنين في البلد الواقع غرب افريقيا.

وتتهم منظمة "منظمة تريال الدولية (TRIAL International)، التي تكافح من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، سونكو شخصيا بالمشاركة المباشرة في أعمال تعذيب ارتكبت بين عامي 2006 و2016، عندما كان سونكو وزير داخلية في حكومة الزعيم الغامبي السابق يحي جامع.



SDA-Keystone/sm

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة سويسرا تقرّر مواصلة احتجاز وزير غامبي سابق حتى عام 2019 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:42 قررت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا الإبقاء على وزير داخلية غامبي سابق، رهن الإحتجاز حتى شهر يناير 2019، ويشتبه في ارتكاب هذا الوزير انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. و في قرارها الذي أصدرته يوم الإثنيْن 17 سبتمبر 2018، رفضت هذه المحكمة، التي يوجد مقرها في بيلينزونا، جنوب سويسرا، اعتراض سونكو على احتجازه في أحد السجون السويسرية. المحكمة بررت قرارها هذا استنادا للعديد من جلسات الإستماع التي نظمتها مع شهود عيان ومخبرين، وتقول المحكمة أن أقوالهم تؤكّد الشكوك في أن سونكو كان جزءًا من فريق التعذيب الذي يُزعم أنه كان موجودا في غامبيا في ظل حكم رئيس غامبيا السابق يحيى جامع. كذلك استمع مكتب المدّعي العام إلى خوان مانديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بملف التعذيب، كجزء من التحقيقات الجنائية بشأن سونكو. ومثلما ورد في بيان المحكمة، أكّد مانديز بأن التعذيب وسوء المعاملة كانا منتشريْن ومستخدميْن بشكل منتظم ضد الأشخاص المعتقلين بمقتضى قانون الأمن الوطني في غامبيا. ادّعاءات التعذيب أُلقي القبض على سونكو في شهر يناير 2017، بعد أن قدم إلى سويسرا لطلب اللجوء. ويعتقد أن سونكو كان يشرف على فريق تعذيب يعرف بإساءته معاملة المواطنين في البلد الواقع غرب افريقيا. وتتهم منظمة "منظمة تريال الدولية (TRIAL International)، التي تكافح من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، سونكو شخصيا بالمشاركة المباشرة في أعمال تعذيب ارتكبت بين عامي 2006 و2016، عندما كان سونكو وزير داخلية في حكومة الزعيم الغامبي السابق يحي جامع.