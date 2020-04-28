هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 10:13 ص

أورس لينسي، مسؤول سابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحامياه يوقعون وثائق خلال جلسة أمام المحكمة الفدرالية الجنائية الشهر الماضي.

(Keystone/Samuel Golay)

يواجه المدعي العام الفدرالي دعوات متجددة للإستقالة بسبب اتهامات بأن مكتبه أفسد محاكمة دولية رفيعة المستوى لمسؤولين كبار في عالم كرة القدم الدولية.

وتأتي هذه الانتقادات الموجهة إلى ميكائيل لاوبر بعد فشله في تأمين الإدانات ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الالماني لكرة القدم ومسؤول سويسري سابق في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) متهمين بالفساد بسبب قانون التقادم الذي يمتد لخمس سنوات.

ويُزعم أن الأشخاص الأربعة المشتبه بهم قد ضللوا السلطات بشأن مبلغ 10 ملايين فرنك سويسري في علاقة بتنظيم كأس العامل لكرة القدم لعام 2006 الذي استضافته ألمانيا.

ونفى الرجال الأربعة ارتكاب أي مخالفات ودافع لاوبر عن معالجته للقضية التي أوقفت المحكمة الجنائية الفدرالية النظر فيها الشهر الماضي بسبب التعليمات الحكومية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بعدم الخروج من منازلهم بعد تفشي وباء كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" يوم الإثنيْن، وصف أستاذ القانون الشهير والناشط في مجال مكافحة الفساد مارك بيث النتيجة بأنها انتكاسة لنظام العدالة الجنائية التي يمكن أن "تضرّ بسمعة سويسرا".

وقال بيث أنه لا ينبغي السماح للاوبر "بالاستمرار" طيلة ولايته الحالية التي تمتدّ أربع سنوات.

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وفي سبتمبر الماضي، أعاد البرلمان انتخاب لاوبر لولاية ثالثة بعد أشهر من الجدل حول طريقة معالجته لتحقيقات حول ملف فساد يتعلّق بالفيفا.

وقال مكتب المدعي العم لوكالة رويترز إنه "يأسف ألا يكون هناك تقييم قضائي نزيه" في قضية المسؤولين الأربعة باتحادات كرة القدم.

وكانت المحكمة السويسرية قد أكّدت أن المحاكمة لم تنته رسميا وسيتعيّن على القضاة أن يقرروا في الخطوات التالية.

فساد في المجال الرياضي سقوط دعاوى قضائية ضد موظّفين كبار بالفيفا بسبب فيروس كورونا مرّة أخرى، يتم تعليق محاكمة أربعة من كبار المسؤولين السابقين في مجال كرة القدم يشتبه في ارتكابهم عمليات فساد مرتبطة بمنح تنظيم كأس العالم إلى ... هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 07:47 ص انظر لغات أخرى 2 انظر لغات أخرى 2 لغات أخرى 2 الإنجليزية (en) High-profile FIFA case falls victim to the coronavirus

اليابانية (ja) FIFAの不正疑惑訴訟、コロナで時効に

swisinfo.ch/ع.ع

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