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سياسة فدرالية

موافقة مفترضة ثلاثة أرباع السويسريين يؤيدون النظام الجديد للتبرع بالأعضاء

Person with a donor card

تم تسجيل رقم قياسي في عدد المتبرعين بالاعضاء في عام 2018.

(Keystone)

يؤيد ثلاثة من كل أربعة سويسريين النظام الجديد للتبرع بالأعضاء الذي يتأسس من الآن فلاحقا على الموافقة المفترضة بدلا من الموافقة المصرّح بها، وفقا لمسح، أظهر أيضا أن نفس النسبة ستكون على استعداد للتبرع بأعضائها بعد الوفاة.

وخلصت المؤسسة الوطنية لزراعة الأعضاء والتبرع بها رابط خارجييوم الإثنيْن 30 سبتمبر إلى أن السكان يبدو أنهم على استعداد لدعم النظام الجديد استنادا إلى نتائج هذا المسح الذي قام به معهد Gfs لاستطلاعات الرأي ببرن، بطلب من مؤسسة زراعة الأعضاء. 

وأظهرت هذه النتائج أيضا أن المبادرة الشعبية "أنقذوا الارواح من خلال تشجيع التبرع بالأعضاء" رابط خارجيالتي سلمت إلى المستشارية الفدرالية في شهر أبريل الماضي، يمكن أت تخظى بتأييد واسع خلال عرضها في استفتاء عام على الناخبين.

هذه المبادرة التي تؤيدها المؤسسة الوطنية لزراعة الاعضاء تقترح الانتقال لاعتماد "الموافقة المفترضة" بدلا من "الموافقة الصريحة" من المتبرعين المفترضين حاليا.

لكن الحكومة قدمت مقترحا مضادا وإن بشكل غير مباشر ينص على حق الأقارب في الاعتراض في حالة غياب موقف موثّق من المتبرع. 

سجل المتبرعين

في أكتوبر 2018، أطلقت المؤسسة الوطنية لزراعة الاعضاء سجلا وطنيا للمتبرعين على الإنترنترابط خارجي تهدف من وراءه ليكون بديلا على نظام بطاقة المتبرعين القديم. وسيمكن هذا السجل الأقرباء من التعرف بيقين إذا كان فرد العائلة يرغب فعلا في التبرع بأعضائه أم لا.

وفي العام الماضي تم تسجيل رقم قياسي في عدد المتبرعين بالأعضاء في سويسرا حيث بلغت هذه النسبة 18.6 لكل مليون ساكن. وترغب السلطة في وصول تلك النسبة إلى 22 بحلول 2021.

وشارك 1205 سويسري في المسح الذي قام به معهد Gfs لإستطلاعات الرأي ببرن خلال الفترة الفاصلة بين 19 أغسطس و2 سبتمبر 2019.


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Keystone-SDA/ts

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