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وعي بظاهرة تغيّر المناخ استطلاع يكشف عن تأييد واسع لفرض ضريبة بيئية على تذاكر الطيران

طائرة في السماء وسط مسارات طائرتين نفاثتين مرسومين بما يصدر عنهما من دخان

في السنوات الأخيرة، تم إقرار ضريبة على ثاني أكسيد الكربون في شكل رسوم على تذاكر الطائرات في أحد عشر بلدا أوروبيا. على العكس من ذلك، تمكن مُعارضون لاتخاذ إجراء من هذا القبيل من تحقيق انتصار أول في البرلمان السويسري في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.

(Keystone)

يبدو أن الأغلبية الساحقة من الناس في سويسرا مؤيّدة لفرض ضريبة على تذاكر الطائرات من أجل المساعدة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المتسبّبة في ظاهرة الإحتباس الحراري.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجري عبر الإنترنت ونشرت نتائجه أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ"رابط خارجي الصادرة يوم الأحد 30 ديسمبر الجاري أن 70٪ من المستجوَبين قالوا إنهم مستعدون للدفع ما بين 12 و50 فرنكًا سويسريًا مقابل ضريبة على ثاني أكسيد الكربون اعتمادًا على المدة التي تستغرقها الرحلة.

تم إجراء الإستطلاع بين أكثر من 6000 مستخدم عبر الإنترنت منذ عشرة أيام، ويأتي في أعقاب نقاش برلماني تمخض عن رفض مجلس النواب لمقترح يدعو إلى إقرار ضريبة ثاني أوكسيد الكربون على تذاكر الطيران.

وفيما حاجج المعارضون بأن إقرار ضريبة سيُؤدي إلى فرض عبء مالي مُضاعف على قطاع الطيران، اعترض المُؤيّدون بالتشديد على أن الرحلات الجوية أضحت رخيصة للغاية.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد الركاب السويسريين للطائرات بنسبة 60٪ بين عامي 2000 و2017.

يُشار إلى أن إحدى عشرة دولة أوروبية تفرض بالفعل ضريبة على تذاكر الطائرات.

من جهة أخرى، أظهر المسح الذي أجري على الإنترنت أن 54 ٪ من أفراد العيّنة وافقوا أيضا على فرض ضريبة ثاني أوكسيد الكربون إضافية بقيمة 0.5 سنتيم على كل لتر من البنزين يتم اقتناؤه.

swissinfo.ch/ك.ض

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