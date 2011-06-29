swissinfo.ch: استراتيجية جديدة من أجل المستقبل

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يونيو, 2011 03:09 م 29 يونيو 2011 - آخر تحديث - 15:09

في 28 يونيو 2011، صادق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SSR-SRG، المؤسسة الأم لـ swissinfo.ch على استراتيجية العرض الجديدة وبمُـقتضى ذلك، ستتّـجه بوابة swissinfo.ch في المقام الأول إلى الجمهور الدولي المهتمٍّ بسويسرا، إضافة إلى السويسريين في الخارج.

وفي المستقبل، ستُـوفِّـر swissinfo.ch محتوى إعلاميا يتّـسم بالعُـمق حول السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع في سويسرا بعشر لُـغات، من ضمنها الروسية ابتداءً من 2013. وتبَـعا لذلك، ستنخفض التكاليف السنوية للعُـهدة الخاصة بالخارج بـ 9 ملايين من الفرنكات.

معلومات معمَّـقة حول سويسرا بـ 10 لغات

منذ 10 سنوات، تقوم swissinfo.ch (إذاعة سويسرا العالمية سابقا) بإنجاز مهمة الإعلام الموجَّـه إلى الخارج، المُـسندة إليها من طرف الكنفدرالية عبْـر شبكة الإنترنت بـ 9 لغات، مستكمِـلة بذلك العروض التي توفِّـرها على الإنترنت القنوات الإذاعية والتلفزيونية، التابعة لهيئة الإذاعة التلفزيون السويسرية. في الوقت نفسه، ازدادت العروض الإخبارية المُـتاحة على الشبكة وارتفع إقبال المتصفحين على التطبيقات متعدِّدة الوسائط.

ومن أجل ضمانِ استمرار طويل المدى للعُـهدة الإعلامية الموجَّـهة إلى الخارج الموكلة من طرف الكنفدرالية، صادق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية يوم 28 يونيو 2011، إثر مُـقترحٍ تقدّمت به هيئتها المُـسيِّـرة، على استراتيجية عرض جديدة مطابِـقة للترخيص القانوني وللعُـهدة، إضافة إلى هيكلة جديدة لـ swissinfo.ch. وسيكون العرض الجديد أساسا للمفاوضات المقبلة مع الكنفدرالية، من أجل تحديد الخدمات المطلوبة من swissinfo.ch في الفترة المتراوحة ما بين 2013 و2016.

تأمين مهمة الإعلام للخارج على المدى الطويل

يؤدي اعتماد الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص حجم العرض، حيث سيتمُّ تجميع هيئات التحرير الثلاث (الألمانية والفرنسية والإيطالية) ضِـمن هيئة تحرير سويسرية وحيدة، أقل حجما. كما سيتمُّ إطلاق عرضٍ باللغة الروسية، لا زال يحتاج إلى الحصول على موافقة الكنفدرالية. تبَـعا لذلك، ستقوم swissinfo.ch بمهمتها الإعلامية مستقبلا، بالإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والعربية، والصينية، واليابانية، والإسبانية، والبرتغالية، والروسية. في الوقت نفسه، تبقى تغطية الأحداث رُكنا أساسيا في العرض، تماما كالملفات الخاصة بالانتخابات والاقتراعات باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية. وسيتمّ إنتاج كافة المواد أساسا في شكل نصوصٍ، إضافة إلى مواد صوتية مصوّرة (سلايدشو) ومعارض صُـور ومواد فيديو وبودكاست.

إلغاء الوظائف سيتم أساسا عبْـر المغادرة الطبيعية

بموازاة إعادة توجيه اهتمامات swissinfo.ch، سيتِـمّ إلغاء 40 موطن عمل بدوام كامل من جملة 126، وتهُـم الإلغاءات وظائف الدعم بمختلف أنواعه (بنسبة الثلثين) وهيئات التحرير باللغات الوطنية أساسا (بنسبة الثلث). وسيتمّ إلغاء مواطن العمل المعنية في مجال الدعم بشكل تدريجي، حتى موفى 2012 أو سيتمّ إلحاقها بالإدارة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. في الوقت نفسه، سيتمّ إلغاء ثلثيْ الوظائف عن طريق المغادرة الطبيعية، أو التقاعد المبكّـر، أو الانتقال إلى وحدات أخرى تابعة للمؤسسة الأم. أما في الحالة الأخرى، فسيتم اللجوء إلى الطرد وستوضَـع خطة اجتماعية لهذا الغرض.

swissinfo.ch تبقى في برن

بصفتها إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ستبقى swissinfo.ch في العاصمة برن. في الوقت نفسه، ستُـسفِـر عملية إعادة تموقُـعها عن تقليص ميزانيتها، التي تبلغ حاليا 26 مليون فرنك، بنسبة الثلُـث، وسوف تستفيد الكنفدرالية (صاحبة التكليف) وهيئة الإذاعة والتلفزيون، مناصفة، بالمبلغ الذي تمّ توفيره (9 مليون فرنك).

تعليقاتكم مُـرحَّـب بها

حضرات القرّاء الأعزاء، إننا سنواصل بفضل عرضنا الجديد، إعلامكم كل يوم بالأحداث الرئيسية في سويسرا وفي الخارج، في شكل تقارير إخبارية وتحاليل معمَّـقة وتحقيقات. ونحن سُـعداء ببقائكم مستقبلا ضِـمن المتابعين الأوفياء لنا، وندعوكم إلى إبلاغنا تعليقاتكم ورغباتكم، سواء عن طريق خِـدمة (التعليق) الموجودة أسفل كل مقال، أو بالكتابة إلينا مباشرة على العنوان التالي: contact@swissinfo.ch

مع الشكر الجزيل لاهتمامكم.

بيتر شيبلي، المدير

كريستوف جيوفانيني، رئيس التحرير

swissinfo.ch

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