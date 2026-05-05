جنيف تكرّم رسّامي كاريكاتير من فلسطين وأوغندا لدفاعهما عن الحقوق

فازت صفاء عودة وجيمي "سباير" سيتونغو هذا العام بجائزة جنيف الدولية لرسوم الصحافة. Keystone-SDA

فازت صفاء عودة وجيمي "سباير" سيتونغو هذا العام بجائزة جنيف الدولية لرسوم الصحافة.

وكُرّمت الفنانة الفلسطينية تقديراً لعملها الإنساني في قطاع غزة. أما الفنان الأوغندي، فنال الجائزة عن رسومه الكاريكاتيرية الناقدة للحكومة.

2دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Geneva honours Palestinian and Ugandan cartoonists for defending rights طالع المزيدGeneva honours Palestinian and Ugandan cartoonists for defending rights

Deutsch de Genf: Pressezeichnungs-Preis für Palästinenserin und Ugander الأصلي طالع المزيدGenf: Pressezeichnungs-Preis für Palästinenserin und Ugander

وقال باتريك شابّات، مؤسس مؤسسة “حرية رسامي الكاريكاتير” ورئيسها: “تمثل جائزة عام 2026 دعوة إلى حرية رسامي الكاريكاتير. كما تدعو إلى تحرير صفاء أخيراً من سجنها وسط الأنقاض”.

وكانت صفاء عودة قد حصلت على حق اللجوء في فرنسا، لكن ذلك حدث قبل تعليق برنامج استقبال العلماء والفنانين. ورغم استئناف البرنامج لاحقاً، فإنها لا تزال عالقة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الرسم، أحياناً على قماش خيمتها في الأراضي الفلسطينية المدمرة. وقبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، عملت على تمكين النساء والشباب، مستخدمةً الرسوم والقصص المصورة والملصقات. أما اليوم، فهي توثق الحياة اليومية لسكان قطاع غزة، دون تناول السياسة مباشرة.

أما سباير، وهو فنان عصامي، فيعمل منذ عام 2006 مع صحيفة “ذا أوبزرفر” الأوغندية. وهو يعمل أيضاً باحثاً، ونشر مقالات وكتباً عدة. ويتعرّض باستمرار للمضايقات، وقد استهدفَته السلطات منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020.

وفي عام 2024، تلقى تهديدات بالقتل، بعد إطلاقه حملة لمكافحة الفساد على وسائل التواصل الاجتماعي.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة