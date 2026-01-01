حريق مأساوي في منتجع سويسري: عشرات القتلى والمصابين في ليلة رأس السنة

اندلع الحريق في حوالي الساعة 1:30 صباحًا يوم 1 يناير في حانة تُدعى "لو كونستيليشن"، وفقًا للشرطة السويسرية __. Keystone-SDA

يُخشى أن يكون العشرات من الأشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 100 آخرين وأخريات بجروح خطيرة جراء حريق كبير اندلع في حانة "لو كونستيليشن" في الأول من يناير 2026 في منتجع التزلج السويسري كران مونتانا الواقع في جنوب سويسرا، وفقًا لشرطة كانتون فاليه. وتقول السلطات إنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق الذي اندلع خلال احتفال بقدوم العام الجديد، لكنها تستبعد وقوع هجوم.



3دقائق

وأفادت شرطة كانتون فاليه أن الحريق، الذي وقع في ليلة رأس السنة، أسفر عن “عشرات القتلى المفترضين.ات” وحوالي 100 مصاب.ة بجروح خطيرة، وفقًا لما صرح به فريديريك جيسلر، قائد شرطة كانتون فاليه، في مؤتمر صحفي. وأكد جيسلر أمام وسائل الإعلام أنه تم تقديم الرعاية لجميع المصابين.ات، ونقل المصابين.ات منهم.نّ بحروق خطيرة إلى مستشفيات مختلفة إلى مستشفيات في مدن سيون، ولوزان، وجنيف، وزيورخ.

وأشار جيسلر إلى احتمال أن الضحايا من جنسيات مختلفة، إذ وقع الحادث في الحانة المكتظة حوالي الساعة 1:30رابط خارجي صباحًا.

وكان المتحدث باسم الشرطة غايتان لاثيون قد تحدث في وقت سابق عن انفجار مجهول المصدر. ومع ذلك، قالت المدعية العامة بياتريس بيلود للصحفيين إن الانفجار يعتبر حريقًا وليس هجومًا، مضيفة أن السلطات تحاول إيصال جثث الضحايا إلى عائلاتهم. وقد فُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

كما ذكرت صحيفة “لو نوفليست” وإذاعة “رون إف إم” أن عدد القتلى يقارب الأربعين، بالإضافة إلى 100 مصاب على الأقل. وأكدت الشرطة أن أكثر من 100 شخص كانوا داخل الحانة الشهيرة وقت وقوع الحادث.

وأعلن كانتون حكومة فاليه حالة الطوارئ لضمان تعبئة جميع الموارد اللازمة بأسرع وقت ممكن. وتشارك في عمليات الإنقاذ الشرطة الكانتونية والبلدية، وخدمة الإطفاء الإقليمية، وعدة مروحيات.

وقالت الشرطة إن العملية لا تزال جارية. وقد تم إغلاق المنطقة بالكامل، وتم فرض منطقة حظر جوي فوق كران مونتانا، التي تقع في كانتون فاليه في قلب جبال الألب السويسرية، على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال ماترهورن.

وقد تم إنشاء خط مساعدة هاتفي على الرقم: 0041848112117

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة