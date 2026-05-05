منظمة “بيردلايف سويسرا” تدعو الجمهور إلى إحصاء الطيور في الحدائق

أطلقت منظمة "بيردلايف سويسرا" حملتها السنوية "ساعة طيور الحدائق".

وتدعو الحملة الجمهور إلى عدّ الطيور في حدائقهم، أو على شرفاتهم، أو في المتنزهات، حتى 10 مايو.

وتهدف هذه الحملة، التي تُنظَّم سنوياً منذ عام 2014، إلى تكوين صورة دقيقة عن حياة الطيور في المناطق الحضرية.

كما تهدف إلى رصد التطورات على المدى الطويل.

وتوفر المنظمة على موقعها الإلكتروني أدوات متنوعة. وتساعد هذه الأدوات المشاركين والمشاركات على التعرّف إلى أكثر الأنواع شيوعاً. ويمكنهم بعد ذلك إرسال ملاحظاتهم عبر الإنترنت.

وبحسب “بيردلايف”، شارك آلاف الأشخاص في الحملة في كل مرة خلال السنوات الأخيرة. وتُعدّ البيانات المُجمَّعة لبنةً مهمة في جهود حماية التنوع البيولوجي.

كما تسعى المنظمة من خلال هذه الحملة إلى زيادة وعي الجمهور بأهمية دعم الطبيعة. و تشجع الناس أيضاً على الاستمتاع بحدائق مراعية للطبيعة.

