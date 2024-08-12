「海毛纱」开拓纺织业新蓝海 让废弃蚵壳变黄金

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（法新社台南12日电） 出身养蚵重镇云林的王叶训（Eddie Wang）发现，当地居民会将废弃牡蛎壳重新利用，做成房屋的隔热建材。这段为废弃物赋予新生命的记忆启发他创造出一种独特的环保面料，称为「海毛纱」（Seawool）。

42岁的王叶训在台南的工厂告诉法新社，「他们会用火焚烧牡蛎壳，然后把残留物涂在墙上，这样房子就会冬暖夏凉。所以我很好奇，为什么牡蛎壳有这么神奇的功效。」

王叶训的诚佳科纺（Creative Tech Textile Co., LTD.）公司成立于2010年。当时该公司正生产一种利用回收塑胶瓶制作的聚酯纤维（Polyester）布料，但王叶训觉得，这种「生态布料」的质地有些「普通」。

因此，他开始与研究机构合作，尝试利用牡蛎壳残留物来制作织物，并在2013年找到生产类似羊毛材料的正确配方。

如今，他在台湾的工厂每年使用约100吨牡蛎壳，以生产约900吨拥有商标和专利权的海毛纱。

王叶训说，如果没有台湾独特的养蚵文化，这种台湾制造的环保布料就不可能问世。

他说，「这个产业链在海外其他地方都找不到。我们有人负责采收牡蛎，有专家清理牡蛎壳，还有人负责干燥和锻烧牡蛎壳。」

根据农业部统计数据，台湾的牡蛎消耗量相当巨大，年产量估计为20万吨，每年也约有16万吨牡蛎壳被丢弃。

在王叶训的工厂，废弃的牡蛎壳被磨成奈米大小的粉状，并与回收塑胶瓶制成的纱线结合在一起。

他说，「如此就可以创造出一种神奇的纱线。牡蛎壳是一种低导热率的材料，它既不吸热也不散热。」

此外，王叶训指出，将捕获并储存大气中二氧化碳的蚵壳转化为布料的过程不需用水，这也让海毛纱成为一种「低碳产品」。