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万那杜国会选出纳帕特担任新总理

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（法新社雪梨11日电） 距离去年底规模7.3强震侵袭还不到两个月，南太平洋岛国万那杜国会今天以压倒性优势选出前外交部长纳帕特（Jotham Napat）担任新总理，他曾在外长任内承诺与中国保有「坚实的外交关系」。

表决直播画面显示，纳帕特在52席的国会获得50票支持他出任总理，剩余的2张为无效票。从政之前，纳帕特曾是资深灾害应变官员。

现年52岁纳帕特领导的万那杜领袖党（Leaders Party of Vanuatu）在今年1月大选中赢得9席，居各党之冠，他也因此被看好成为总理。

纳帕特于2022年至2023年担任外交部长，他当时告诉当地媒体，政府承诺与中国保有「坚实的外交关系」，但也说，两国未讨论安全事务。

万那杜约有33万人口，与澳洲关系紧密，澳洲自诩为万那杜最大单一援助国和最强大的安全伙伴。

根据国会网站资料，纳帕特早年是气象预报员，后来担任许多高阶职位，包括万那杜航空（Air Vanuatu）董事长、全国灾害防救委员会主席等。

纳帕特2016年进入国会，除了外交部长之外，也曾任副总理。

去年12月，万那杜发生规模7.3强震，造成14人丧命，首都维拉港（Port Vila）道路中断、建物倒塌，今年1月大选也延后两天举行。

政治不稳定的万那杜在1991年至2017年之间总理换人20次，2023年底更是在一个月之内更换了3位总理。

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