不受川普影响 诺贝尔和平奖颁发单位强调独立性

2 分钟

（法新社奥斯陆12日电） 诺贝尔和平奖将在10月颁发，而美国总统川普对这个奖项的迷恋恐面临一大阻碍，即颁奖单位的独立性。负责颁发这个奖项的挪威诺贝尔委员会强调，他们不会受外界左右。

川普（Donald Trump）今年1月重返白宫后便一再表明，他希望获得这项殊荣。对手阵营民主党的前美国总统欧巴马（Barack Obama）2009年上任后不久就赢得诺贝尔和平奖，出乎许多人意料。

现年79岁的川普把握每次机会说自己获奖「当之无愧」，他宣称终止了6场战争；但他所说希望解决的加萨走廊（Gaza Strip）冲突和俄乌战争，却仍在火热进行中。

挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）秘书长哈普威金（Kristian Berg Harpviken）在奥斯陆告诉法新社：「我们当然注意到某些候选人受到大量媒体关注，但这对于委员会正在进行的讨论真的毫无影响。」

他强调，挪威诺贝尔委员会「根据每位被提名者的个人功绩来进行讨论」。

今年的诺贝尔和平奖得主将在10月10日宣布。

川普以数名外国领袖提名或支持他赢得诺贝尔和平奖为由，宣称自己值得获奖。这些领袖包括以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）。

然而，川普若要在今年得奖，提名人必须最晚在今年1月31日递件，而当时离川普重返白宫才过了11天。因此若有人做到，想必动作极快或有先见之明。