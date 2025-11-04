不同信仰奈及利亚人齐声反对基督徒遭屠杀说

（法新社阿布加3日电） 美国总统川普以奈及利亚基督徒遭到屠杀为由，扬言进行军事干预。不同宗教信仰的奈及利亚民众今天不约而同反对川普的相关言论。

这个非洲人口最多的国家基督徒和穆斯林分别约占各半，地理分布上南部以基督徒为主、北部以穆斯林为主，长期以来冲突不断，两种信仰所属的民众同蒙其害。

然而，近期关于奈及利亚发生「迫害」基督徒的说法，在美国和欧洲右翼网路圈引起关注。

基督徒社区领袖奥塔（Danjuma Dickson Auta）告诉法新社：「基督徒正被杀害，我们不能否认穆斯林也遭到杀害。」

川普上周末在社群媒体上表示，他已要求五角大厦规划可能的攻击计画。

法新社记者在总统专机空军一号（Air Force One）上询问是否考虑派遣地面部队或展开空袭时，川普回应：「有可能，我的意思是，有诸多方式，我预想有很多可能。」

他2日表示：「他们正在杀害基督徒，而且规模非常大，我们不会让这种事情继续发生。」

对于相关指控，奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）强调，宗教包容是「我们集体认同的核心信条」。

56岁的奥塔出身高原州（Plateau State）。由于土地和资源日益枯竭，位处奈及利亚所谓「中间地带」（Middle Belt）的这个州近年来一直存在着基督教农民和伊斯兰教牧民富拉尼人（Fulani）为主的致命冲突。

这些冲突时常造成农民大规模死伤，甚至灭村。而针对牧民的小规模攻击，包括随机发生的针对富拉尼人或其牲畜进行的报复性杀害，通常在当地和在国际媒体中关注度较低。

奈及利亚东北部、西北部也分别长期受到圣战分子和盗匪集团的绑架、袭击村庄等问题困扰。由于北部主要是穆斯林人口，因此多数受害者为穆斯林。

东北部波诺州（Borno State）穆斯林、渔会主席葛曼迪（Abubakar Gamandi）说：「即使那些散播基督徒种族灭绝论的人自己也知道那不是真的。」波诺州位处当地伊斯兰基本教义派组织博科圣地（Boko Haram）冲突的核心地带。

英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics Ltd.）政治分析家奈度（Jervin Naidoo）指出，尽管恐怖主义威胁属实，华府升高论调之举可能与川普扫荡移民的政策有关。阿布加当局拒绝接受遭到美国驱逐的非奈及利亚籍人士。

他强调：「这和史瓦帝尼、乌干达、卢安达、迦纳等听话的国家不同。作为反制，美国对奈及利亚人收紧签证规定。」