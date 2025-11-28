不满女记者有关阿富汗提问 川普再骂对方「愚蠢」

afp_tickers

（法新社佛州西棕榈滩27日电） 美国总统川普今天骂一名女记者「愚蠢」，使得他因不满媒体提问而侮辱女性的长串纪录再添一笔。

川普在他位于佛罗里达州的庄园就美国境内阿富汗人审查问题回答提问时，打断一名记者说：「你是笨蛋吗？你是个愚蠢的人吗？」

两名国民兵（National Guard）昨天在白宫附近遭枪击，据称犯嫌是一名在2021年美军仓促撤离阿富汗后被带来美国的阿富汗国民。

这名记者提问，既然川普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已经过彻底审查，为何他还要归咎于前任总统拜登（Joe Biden）。

川普厉声回答，「因为他们放他们进来」，同时举起一张照片，照片中一架美军飞机挤满了在塔利班（Taliban）当局重新掌权时逃离的人们。

川普说，他们「和其他数以千计不该在这里的人一起进来，而你只是因为愚蠢才问这种问题」。

侮辱和鲁莽言论是川普时代的特色，但这位美国领袖似乎对媒体界的女性感到特别不满。

川普昨天对一篇关注他年龄和渐显疲态的「纽约时报」报导大发雷霆，称这篇文章的女作者「丑陋」。

本月稍早，川普还称一名女记者为「小猪」，并称另一名女记者是「糟糕的人」。