不满特赦「看得到吃不到」 委国200多政治犯绝食

（法新社卡拉卡斯22日电） 200多名委内瑞拉政治犯今天发起绝食抗议，要求依据一项新的特赦法获释，但该法却将其中许多人排除在外。

委内瑞拉国会19日通过新的特赦法案，这是自美国1月3日推翻并逮捕前总统尼马杜洛（Nicolas Maduro）后，在美方促动下展开的一系列改革措施一部分。

这场绝食抗议始于20日晚间，于卡拉卡斯（Caracas）郊区的洛德欧1号（Rodeo I）监狱展开。狱中囚犯抱怨自己无法从新法中获益，因为该法案排除涉及军事案件的人，而这类案件正是该监狱最普遍的情况。 囚犯盖洛（Nahuel Agustin Gallo）的岳母贾西亚（Yalitza Garcia）表示：「共约214人参与绝食，其中包括委内瑞拉公民和外籍人士。」 盖洛是一名阿根廷警官，他被控犯下恐怖主义罪，这也是被特赦法排除的类别之一。

2024年被捕警察的女儿伊巴雷托（Shakira Ibarreto）说：「他们在周五决定发起绝食抗议，因为特赦法的适用范围将许多人排除在外。」 红十字国际委员会（ICRC）一支团队今天造访了洛德欧1号监狱。

红十字国际委员会负责委内瑞拉医疗协调的贾提（Filippo Gatti）对囚犯家属表示：「这是第一次允许我们接近那座监狱。这是第一步，我认为我们正朝着正确的方向前进。」