不满移民执法酿命案 明尼苏达州正式控告川普政府

（法新社华盛顿12日电） 美国明尼苏达州今天对川普政府提起诉讼，指控美方的移民执法行动引发的冲突，导致上周在明尼阿波利斯（Minneapolis）一名女性遭联邦探员击毙。

明尼苏达州检察长艾里森（Keith Ellison）表示，国土安全部最近在这个民主党执政州增派移民官员的行为，反而「让我们变得更不安全」。

艾里森在记者会上表示：「数以千计训练不足、气焰嚣张且持有武器的联邦政府探员，已经大举进驻我们的社区。」

他说：「联邦政府因为明尼苏达州的多样性与民主，且与其立场相左，就刻意针对我们，这已经违反了宪法与联邦法律。这本质上是一场联邦层级的入侵行动。」

37岁的古德（Renee Nicole Good）7日遭美国移民暨海关执法局（ICE）探员开枪致死。明尼阿波利斯市长佛雷（Jacob Frey）表示，共和党籍总统川普之所以将明尼苏达州列为打击移民的目标，是因为该州是由民主党领导。

佛雷说：「如果目标单纯只是寻找非法移民，明尼阿波利斯（Minneapolis）和圣保罗（Saint Paul）绝对不会是首选之地。」

他说：「佛罗里达州、德州和犹他州，有无数更多的非法移民。」但他指出，那些州是由共和党执政。

另一个由民主党执政、同样遭川普政府针对移民执法行动的伊利诺州，也在今天对联邦政府提起类似诉讼。

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）昨天在电视访谈中为击毙美国公民古德的ICE探员辩护。

诺姆表示，当古德驾车朝这名探员前进时，他是出于自卫才开枪。然而，地方官员强烈质疑这一说法，他们指出现场画面显示古德的车辆实际上是正要驶离该名探员。