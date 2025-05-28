世卫大会批准精简预算 因应美国退出后资金缺口

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（法新社日内瓦27日电） 世界卫生组织（WHO）在美国退出后，试图稳定其财政状况，世界卫生大会（WHA）今天通过精简后预算案42亿美元，但仍存在约17亿美元的资金缺口。

法新社报导，在最大捐助国美国退出后，世卫将已经缩水的2026-2027年度预算从53亿美元削减至42亿美元。相较之下，2024-2025年的计画预算为68亿美元。

世界卫生大会（WHA）今天在日内瓦闭幕。

世卫成立于1948年，最初所有资金都来自「评估会费」：即根据各国财富和人口计算出应缴会费。

时至今日，世卫越来越依赖「自愿捐款」，而这些捐款仅用于捐献者所指定的目标。

世卫的预算以两年为周期。在2020-2021年周期，各国分摊的会费仅占核准预算案的16%。

2024-2025年预算预算，各国会费已提高了20%，而今年大会上，各国批准再将会费提高20%，这意味世卫每年可额外增加9000万美元收入。

美国传统上是世卫最大捐助国；而华府退出加上拒绝缴纳2024年和2025年会费，导致世卫陷入财政困境。华府今年也未出席世卫大会。

预算削减迫使世卫组织进行重组。由于美国大幅削减资金，世卫的执行管理团队从14人缩减至7人；旗下部门也从76个缩减至34个。（译者：纪锦玲）