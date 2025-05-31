世界拳击联盟宣布强制验性别 克莉芙遭点名须受测

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（法新社巴黎30日电） 世界拳击联盟（World Boxing）今天宣布将强制进行性别检测，以判定想要参加旗下赛事的男性和女性运动员的参赛资格。世界拳击联盟指出，阿尔及利亚选手克莉芙若要参赛就必须接受检测。

世界拳击联盟指出，这项政策是在去年巴黎奥运女子拳击66公斤级金牌得主、阿尔及利亚选手克莉芙（Imane Khelif）等人的性别争议爆发后推行。

世界拳击联盟表示，联盟已经通知阿尔及利亚拳击协会（Algerian Boxing Federation）说，如果克莉芙想要在6月5到10日于荷兰举行的爱因霍芬杯拳击赛（Eindhoven Box Cup）中竞赛，就必须接受检测。

联盟透过声明表示：「世界拳击联盟已致函阿尔及利亚拳击协会，告知协会说，除非克莉芙接受性别检测，否则她不得参加爱因霍芬杯拳击赛的女子项目或任何世界拳击联盟的赛事。」

在新的政策下，所有年满18岁、希望参加世界拳击联盟主办或认可赛事的选手，都必须接受聚合酶连锁反应（PCR）基因检测，以判定出生性别及参赛资格。

克莉芙3月间曾表示：「对我来说，我和任何其他女孩一样把自己视为女孩。我出生就是女孩，被当作女孩养育成长，一生都以女孩身分生活。」

克莉芙和台湾选手林郁婷的成功，曾引发激烈的性别资格争议，美国总统川普与科技大亨马斯克（Elon Musk）等人也曾对此发表意见。