中国吁美撤销单边关税 最高法院裁决重挫川普贸易政策

2 分钟

（法新社北京23日电）中国今天敦促美国取消美国总统川普宣布的单边关税措施，这是在美国最高法院推翻川普多项关税措施后所作的回应。

美国最高法院21日以6比3裁定，川普无权依据他所援引的1977年制定的国际紧急经济权力法 （IEEPA）对个别国家突然加徵关税，颠覆全球贸易秩序。

川普对此反应激烈，先是依据另一项法律权限，宣布对全球进口商品加徵10%关税，随后于昨天将税率提高至15%。

中国商务部发言人表示，注意到美国最高法院公布关税诉讼案裁决结果，正在对相关内容和影响进行全面评估。

中国商务部发言人称，中方一贯反对各种形式的单边加徵关税措施，反覆强调「贸易战没有赢家，保护主义没有出路」。

「美方对等关税、芬太尼关税等单边措施既违反国际经贸规则，也违反美国内法，不符合各方利益」。

中国商务部发言人又说，事实反覆证明，中美双方合则两利，斗则俱伤。中方敦促美方取消对贸易伙伴加徵的有关单边关税措施。

这项新的15%全球关税预定明天生效，为期150天，部分产品可获豁免。

中国外交部也指出，正「密切关注」美国可能采取的替代措施。

最高法院这项裁决，推翻了川普引发全球贸易秩序动荡的代表性经济政策，对他而言构成重大政治挫败。

已有多个国家表示，正在研究最高法院裁决以及川普随后公布的关税措施。