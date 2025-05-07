中国恐影响全球更深 卢比欧吁聚焦「头号敌人」

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（法新社华盛顿6日电） 俄乌战争落幕遥遥无期让人心灰意冷之际，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）疾呼重新聚焦「我们的头号地缘政治敌人」：中国。

卢比欧告诉福斯新闻频道（Fox News）新闻主持人尚汉尼提（Sean Hannity）说：「乌克兰战争不是不重要，但我是说，长远来说，中国发生的种种对全球的未来更为重要。」

川普核心圈长久以来都把中国说成第一大敌，部分人士暗示说，终结俄乌战争将空出资源来对抗北京当局，尤其是如果北京寻求对台采取行动的时候。

然而，川普第2总统任期开始至今超过百日，观察家也注意在中国的关注上却出奇的少。川普以关税强打中国，但除此之外，透过口头表达的策略少之又少。

卢比欧曾在他国务卿人事案的联邦参议院听证会中警告，中国恐于10年内影响「几乎我们生活的所有层面」。然而，他就任迄今尚未出访东亚，而是聚焦在川普以拉美人士为主的非法移民驱逐计画和乌克兰外交工作上。

前美国高级贸易官员、现任亚洲社会政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所长柯特勒（Wendy Cutler）说：「我认为，白宫目前与中方的关系，与之前设想的不同。」

她说，川普的关税战「升温之快，现在已难以收拾」。

她说，中国正在「打一场更长久的战局」，中国国家主席习近平把经济痛苦都怪罪到美国头上，藉此号召民众。

川普矢言要重塑全球经济体系，对中国输美商品徵收145%关税。中国旋即回敬，对美国进口产品课125%关税。

不仅是中国，川普指欧洲等盟友「不劳而获」（freeloaders）之余，关税大刀也砍向盟友，不过起码他暂缓实施更高额的对等关税措施。

中国则不浪费时间，随即接触日本、韩国等美国盟友，研究自由贸易协定的可行性。

专注于美中关系的国际危机组织（International Crisis Group）资深研究顾问韦恩（Ali Wyne）说：「削弱美国在欧洲和在亚洲的核心盟友和伙伴的关系，就是减少美国在面对中国时能拿得出的筹码。」

他同时质疑，关税战和1个深思熟虑过的对中策略要如何合而为一。

韦恩说：「尽管他声称与习近平关系友好，也说希望美中两国开展更有力的合作，但却引发1个贸易僵局，让两位领导人都骑虎难下。」