中国科研资源吸引海外人才 专家点出文化差异地缘挑战

afp_tickers

3 分钟

（法新社上海7日电） 中国的政府长久以来致力吸引海外顶尖科学家，但研究人员认为中国科学研究机构本身也因资金充沛和声望日益提升，吸引愈来愈多人才，但赴中国发展仍具挑战。

部分学者告诉法新社，即使是未被北京重点关注的科学家，特别是刚踏入职涯的研究人员，如今也将中国视为热门选择。

日本广岛大学教授黄福涛说：「现在到中国工作的海外科学家似乎比大约10年前多很多，尤其是华裔。」

此外，有机会进入中国庞大市场中快速发展的产业也是一大吸引力。

张玲玲在美国待了20年后加入中欧国际工商学院（CEIBS），她告诉法新社，她是被更「务实」的研究吸引，职涯发展考量更大于单纯的归国意愿。她表示：「我其实更能接触到很多企业家和商界人士。」

全球昆虫迁徙专家柴普曼（Jason Chapman）坦言「15年前我不会考虑到中国」，但在过去5年，可获得的「经费、资源与支持」远胜他国，改变了原本的考量。

黄福涛表示，在美工作的华裔学者面临推力因素，「美国日益严格的科研安全规范、签证审查以及政治敏感性都造成了不确定性」。

然而赴中国发展仍有挑战。黄福涛指出，学术自由和自主性存在疑虑，而且地缘政治不确定性会影响外界观感及人才流动的抉择。

中国严格控管敏感资讯流通。例如，一名欧洲自然科学家告诉法新社，由于潜在政治敏感性，他无法与中国军事研究相关机构合作。

曾在北京大学任职的芬兰林业专家拉尔亚瓦拉（Markku Larjavaara）表示，他当时并不认为审查制度在他的领域中是一大问题，但在俄罗斯2022年全面入侵乌克兰后，中俄紧密关系让他对北京政治氛围感到不安。

受访学者也提到必须克服文化差异。

一位从欧洲的大学转到中国发展的不具名材料科学家表示，中国学术圈重视人际关系与社交互动，与西方较为重程序和规则的文化大异其趣，他花了一段时间才适应。