中非首都附近木船翻覆 至少58死

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（法新社中非共和国首都班基20日电） 中非共和国的民防部门首长今天表示，首都班基（Bangui）发生船只翻覆事故，一群民众搭船准备出席一场葬礼，不料船只因超载而倾斜翻覆，导致至少58人丧生。

法新社报导，民防首长吉马斯（Thomas Djimasse）告诉吉拉广播电台（Radio Guira）：「我们已打捞出58具遗体…目前并不清楚葬身水底的总人数。」

根据目击者所述和上传社群媒体的画面，这艘木船昨天在姆波科河（Mpoko River）沉没时，船上有300多人，有些人站着，有些人坐在木制船身的边缘上。

民众原本要搭船前往距离班基约45公里外的马科洛（Makolo），以出席一名村长的葬礼，但船从码头出发后不久就发生事故。

救援人员在船难发生40分钟后抵达现场。

中非政府今天并未对事件作回应。然而，政府发言人在一段昨天录制、今天播出的谈话中指出，初估死亡人数至少有30人。

民众卡彭亚（Maurice Kapenya）昨天因挤不上船，而乘着独木舟跟在木船后方。他说，他打捞上岸的罹难者包括自己的姐妹。

卡彭亚表示当地渔民和居民有提供他协助。另有一个摩托车计程车协助载送受伤人员。

驾驶马卡（Francis Maka）告诉法新社说悲剧发生时，他免费送了十多人到社区医院。

根据法新社记者现场所见，民防队人员今天不再现身下，绝望的家属雇用独木舟来协助寻找失踪亲人。（译者：纪锦玲）