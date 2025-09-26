The Swiss voice in the world since 1935

丹麦称机场无人机飞行 旨在制造恐慌

（法新社哥本哈根26日电） 丹麦警方与公共媒体今天表示，在总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）将本周类似事件归咎于「混合攻击」之后，丹麦一座机场昨天疑因发现无人机，再次关闭。

根据丹麦公共广播公司（DR）引述机场官员的话报导，昨天晚上11时40分，丹麦北部阿尔堡（Aalborg）机场空域因发现无人机而关闭。

当地警察部队随后在X平台发表声明，机场关闭是由于疑似无人机活动，空域已于今天凌晨12时35分左右重新开放。

航班追踪网站与航空公司网站显示，这次停飞迫使荷兰皇家航空公司（KLM）一架从阿姆斯特丹起飞的航班返航，北欧航空（Scandinavian Airlines，SAS）一架从丹麦首都哥本哈根起飞的航班也被取消。

丹麦警方表示，这两天在阿尔堡、埃斯比约（Esbjerg）、松得堡（Sonderborg）和斯克吕斯特鲁普（Skrydstrup）空军基地的机场都发现无人机，它们随后自行离去。

阿尔堡机场先前已因此关闭数小时。本周稍早，哥本哈根机场也因目击无人机而关闭。

挪威先前也发生类似事件，波兰和罗马尼亚亦有无人机入侵。另外，俄罗斯战机也涉嫌侵犯爱沙尼亚领空。

佛瑞德里克森昨天在社群影片中表示，丹麦是「混合攻击」受害者，这是一种非常规的战争形式。

调查人员虽然迄今未能确定责任谁属，但佛瑞德里克森表示，俄罗斯是「对欧洲安全构成威胁的主要国家」。

莫斯科「坚决否认」任何有关参与丹麦事件的说法，驻哥本哈根大使馆称这是「有预谋的挑衅」。

