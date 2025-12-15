主打铁腕政见 卡斯特在拉美保守浪潮中崛起

afp_tickers

4 分钟

（法新社圣地牙哥14日电） 3度角逐智利总统的极右派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在大选中胜出，承诺采取「铁腕手段」来维护治安与秩序的他，将带着极右势力登上执政舞台。

卡斯特的崛起，正值保守主义浪潮席卷拉丁美洲之际。

现年59岁的他对治安与移民政策采取强硬路线，矢言将遣返数十万名无证移民。他严厉打击犯罪与反移民的主张，引起对治安问题感到不安的选民共鸣。

卡斯特出生于圣地牙哥（Santiago），在智利天主教宗座大学就读法律系，从政已有30年。

他的立法成就仅限于通过允许建造雕像的法案、授予一名修女智利护照，以及规范彩券的相关法律。

身为一名虔诚的天主教徒，卡斯特于2016年脱离智利主流保守派政党，创立立场更为激进的共和党。

他反对遭性侵受孕的妇女堕胎，也反对紧急避孕、离婚、同性婚姻与安乐死。

育有9个孩子的卡斯特曾禁止他的律师妻子阿德里亚索拉（Maria Pia Adriasola）服用避孕药。

他也曾表达对智利独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）政权的欣赏；在皮诺契特执政期间，有超过3000名智利公民殒命。

媒体调查显示，卡斯特的父亲曾是希特勒（Adolf Hitler）纳粹政党成员，并在二战期间服役。

但他坚称父亲是被徵召入伍，并不支持纳粹。

竞选期间，卡斯特站在防弹玻璃后公开露面，并坦言自己随身携带左轮手枪。

传记作家马顿（Amanda Marton）形容卡斯特「冷静、务实，与其他极右派领袖相比更显沉稳」。

外界认为，比起巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）、阿根廷现任总统米雷伊（Javier Milei），或美国总统川普（Donald Trump），卡斯特较为内敛、谨慎。

智利大学（University of Chile）政治学家冯克（Robert Funk）说：「他更为保守，且缺乏个人魅力。」

支持者却认为，冷静自持正是他的吸引力所在。

69岁退休人士罗沙斯（Maria Eugenia Rosas）说：「他不辱骂他人，也不做出挑衅之举。」

记者朱尼嘉（Lily Zuniga）说，前同僚形容卡斯特作风威权，「你要嘛跟他站在同一阵线，否则就会成为他的敌人」。

「他认为自己天生就是为了成就大事而生。」

一名竞选团队发言人赞扬卡斯特的坚毅与工作纪律，并认为他能在必要时刻展现弹性。

在这次竞选过程中，卡斯特将重心放在治安与移民议题上。

他曾警告无证移民：「收拾你的东西，离开吧。」

卡斯特声称，移民是「激进左派」为了终结自由而策划的阴谋，并指移民剥夺智利人民的住房、医疗资源与政府补助。

他说：「他们告诉我们，他们不能关闭边境，现在我们却因为害怕暴力而不敢打开窗户。」（编译：刘文瑜）