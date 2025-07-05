乌克兰遭空前攻击 川普暗示对俄罗斯祭制裁

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（法新社华盛顿/基辅4日电） 俄罗斯今天对乌克兰发动双方全面开战3年以来最大规模无人机和飞弹攻击后，美国总统川普今天表示，莫斯科只想「继续杀人」，他暗示可能对俄国实施制裁。

川普（Donald Trump）表示，他与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天的通话令他「非常不开心」，对方「想一路走下去，纯粹继续杀人，这不是件好事」。

川普还透露，他与蒲亭「大量」谈及制裁，他说对方「明白这可能将会发生」。

川普和蒲亭的通话在无任何突破下便结束，其后俄罗斯对乌克兰发动长达数小时轰炸，乌克兰各地民众被迫紧急避难。

数名法新社记者在乌克兰首都基辅听到无人机在空中飞行的噪音，一整夜爆炸声四起，包括乌克兰防空系统抵御攻击的声音。

1名经历过俄罗斯前几次攻击的基辅居民表示，今天凌晨的攻势感觉和以往不同，「过去从未发生过像这样的攻击，从没有过这么多爆炸」。

基辅救难单位表示，当地至少有26人在俄罗斯的打击行动中受伤。波兰也说其在基辅的大使馆建物遇袭受损，但无人员受伤。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天与川普通话，他事后在社群媒体上透露，双方同意合作加强乌克兰的防御。

泽伦斯基表示：「我们谈到了防空的机会，并同意彼此将合作加强保护我们的领空。」

泽伦斯基还说，川普与蒲亭昨天通话仍在进行中时，乌克兰各地便开始响起空袭警报。他特别呼吁美国加强对莫斯科施压。

乌克兰若要有能力抵御俄罗斯的大量无人机和飞弹攻击，美国的军事援助至关重要。但基辅越来越担心美方是否会继续提供军援，美国本周已宣布将其中一些援助减少。 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，这是道「明确讯号」，意味由27国组成的欧盟有必要「加紧」行动。