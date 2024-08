乌军向俄国发动攻击 研究机构称头两日有斩获

afp_tickers

2 分钟

(法新社莫斯科8日电) 乌军发动数月以来对俄国领土最大规模的攻击48小时之后,俄国国防部今天表示,俄军仍在边境的库斯克州与乌克兰部队激战。美国独立机构「战争研究所」声称,乌军发动攻击的头两日颇有斩获。

俄国国防部表示,俄军以空袭、火箭弹和火炮,痛击闯入两个边境州的乌克兰部队,「持续歼灭来犯的敌军」。

乌克兰总统办公室的幕僚今天就本周乌克兰部队入侵俄国归咎于莫斯科,并未就数月来针对俄国领土发动的最猛烈攻击承担直接责任。

乌克兰总统顾问波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在社群媒体发文指出:「包括库斯克州(Kursk)和贝尔哥罗德州(Belgorod)等隶属俄罗斯联邦的领土范围内,任何导致战况升高、炮击、军事行动、被迫疏散和正常生活被打乱,全皆肇因于俄罗斯明目张胆的入侵行径。」

俄罗斯军方表示,总数约莫1000人的乌克兰部队及超过24辆的装甲车和战车,6日清晨大举挺进俄罗斯西南部的库斯克州。

乌军这次挺进俄罗斯领土,显然是自2022年2月俄罗斯全面军事入侵乌克兰以来,乌克兰所发动的数起跨境攻击中规模最大的一次。

位于美国的独立机构「战争研究所」(Institute for the Study of War)表示,乌军发起攻击的头两天,攻城掠地,颇有斩获。