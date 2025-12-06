乌美3天会谈无重大突破 泽伦斯基承诺持续追求和平

（法新社迈阿密6日电） 乌克兰与美国官员历时3天的会谈今天结束，未见明显突破。尽管俄罗斯再度对乌克兰发动一连串无人机与飞弹攻击，乌克兰总统泽伦斯基仍承诺持续谈判，以追求「真正的和平」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他加入乌国的谈判代表，参与了在佛罗里达举行的第3天会谈，并和美国特使魏科夫（Steve Witkoff）及库许纳（Jared Kushner）进行「非常实质且具建设性」的通话。

泽伦斯基在Telegram表示：「乌克兰致力于持续与美方真诚合作，以实现真正的和平。」他补充指出，双方已就「接下来的步骤及与美国会谈的形式」达成共识。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则在巴黎宣布，将于8日在伦敦与泽伦斯基、英国首相施凯尔（Keir Starmer）、德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）会面，评估由美国拟定、旨在终结这场近4年战争的方案谈判进展。

在今天会谈前，俄罗斯彻夜对乌克兰发射超过700架无人机及飞弹，锁定能源设施、铁路等重要基础建设，导致数千户家庭的暖气及用水中断。

泽伦斯基稍早于社群媒体指出：「这些攻击的主要目标，再次对准能源设施。俄罗斯的目的是让数百万乌克兰人受苦。」

此次会谈是在魏科夫与库许纳2日前往克里姆林宫会晤俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）后登场，当时莫斯科否决了美国提出的部分方案。

根据魏科夫昨天在社群媒体X平台发布的迈阿密会谈纪要，「双方同意，要实质推动任何协议，取决于俄罗斯是否准备展现对长远和平的严肃承诺，包括采取降温与停止杀戮的行动」。

同日，美方与乌方官员「也对安全安排的架构达成协议，并讨论维持长久和平所需的吓阻能力」。