亚塞拜然与亚美尼亚言和 欧盟赞扬吁迅速落实协议

（法新社布鲁塞尔9日电） 亚美尼亚与亚塞拜然在美国斡旋下签署协议，结束长达数十年战斗。欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩及欧盟理事会主席柯斯塔对此予以赞扬，并呼吁迅速落实这项协议。

基督徒占多数的亚美尼亚与穆斯林占多数的亚塞拜然，因为边界和境内分别存在族裔飞地（ethnic enclave）的地位等问题而长期不睦。

双方曾两度为了亚塞拜然境内具争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh）爆发战争。亚塞拜然2023年发动闪电攻势，从亚美尼亚部队手中夺回这个地区，导致超过10万亚美尼亚裔居民逃离。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）和柯斯塔（Antonio Costa）昨天深夜发布联合声明指出，「双亚」稍早在白宫签署的协议「是一项重大进展…为两国及整个区域持久、可持续的和平铺平道路」。

他们还提到：「现在重要的是确保及时贯彻一致同意的措施，以保证取得朝向全面正常化的稳健且不间断进展。」

居间斡旋的美国总统川普（Donald Trump）表示，亚美尼亚与亚塞拜然承诺「永远停止一切战斗，开启商业、旅游及外交关系，并尊重彼此的主权和领土完整」。