The Swiss voice in the world since 1935

亚塞拜然与亚美尼亚言和　欧盟赞扬吁迅速落实协议

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布鲁塞尔9日电） 亚美尼亚与亚塞拜然在美国斡旋下签署协议，结束长达数十年战斗。欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩及欧盟理事会主席柯斯塔对此予以赞扬，并呼吁迅速落实这项协议。

基督徒占多数的亚美尼亚与穆斯林占多数的亚塞拜然，因为边界和境内分别存在族裔飞地（ethnic enclave）的地位等问题而长期不睦。

双方曾两度为了亚塞拜然境内具争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh）爆发战争。亚塞拜然2023年发动闪电攻势，从亚美尼亚部队手中夺回这个地区，导致超过10万亚美尼亚裔居民逃离。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）和柯斯塔（Antonio Costa）昨天深夜发布联合声明指出，「双亚」稍早在白宫签署的协议「是一项重大进展…为两国及整个区域持久、可持续的和平铺平道路」。

他们还提到：「现在重要的是确保及时贯彻一致同意的措施，以保证取得朝向全面正常化的稳健且不间断进展。」

居间斡旋的美国总统川普（Donald Trump）表示，亚美尼亚与亚塞拜然承诺「永远停止一切战斗，开启商业、旅游及外交关系，并尊重彼此的主权和领土完整」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
4
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
63 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团