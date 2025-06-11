瑞士房價最高和最低的地方

低稅率、無敵湖景；距離蘇黎世和楚格市都很近：這就是瑞士房價最貴的城市吉錫貝格。 Keystone / Ennio Leanza

與歐洲其他國家相比，瑞士人的住房自有率較低，三分之二的瑞士人都是租房而居，這是因為一方面瑞士人比較崇尚自由，不想被住房「綁定」在同一個地方；另一方面瑞士的房價也較高。然而各地房價的差異很大，這裡向您介紹瑞士房價最高和最低的兩座城市：

12 分钟

Marc Leutenegger 我撰写关于瑞士人口变化、社会趋势及相关讨论的文章。 在苏黎世的一家地方报纸工作15年后，我加入了瑞士资讯。

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瑞士汝拉山區納沙泰爾州的勒洛克勒(Le Locle)小城和蘇黎世湖畔的吉錫貝格(Kilchberg)城之間只相距2.5小時車程，但每平方米的房價差距卻高達數千瑞郎。讓我們來看看瑞士房地產市場的兩張面孔。

一輛黑色賓士車停在一棟建築的地基前，克勞迪奧·鮑曼(Claudio Baumann)走下車友好地打著招呼，他穿著時尚，眼睛炯炯有神。他說：「這裡的公寓正在出售。」

這棟未來的公寓大樓距離吉錫貝格火車站只有幾分鐘的步行路程，坐落在半山腰上。高樓的公寓，可以享受蘇黎世湖的無敵美景。

而這樣的無敵美景要花數百萬瑞郎才能享受，儘管如此，無數的百萬富翁對這樣的住房趨之若鷯，雖然尚未建成，但中間樓層的公寓已經全部售罄。

不過，一樓的一間公寓還沒找到買家，但畢竟現在地基才剛打好。雖然這裡視野略遜，但增設了內置的」私人水療裝置」來彌補這一缺陷。

頂樓的公寓也仍在出售，售價800多萬瑞郎(約合6400萬人民幣)，這個價格在這裡並不罕見，因為吉錫貝格是全瑞士房價最高的城市。

錫吉貝格正在建造的一個無敵湖景公寓的照片，該幢住宅的頂層公寓的房價為800多萬瑞郎。 ZVg

這裡未來的住戶來自世界各地，但主要是歐盟公民和美國人。

鮑曼很早就意識到了這一點。他在《金融時報》和《華爾街日報》的網站上都刊登了售房廣告。所以，他在蘇黎世湖畔的房地產界早已聲明鵲起。

天壤之別

場景轉換：在勒洛克勒，一輛黑色奧迪車停在一棟改建的工業建築前，薩德里·本·布拉希姆(Sadry Ben Brahim)早已等在那裡，他舉止低調，作為一個法語區的瑞士人，他的德語非常流利。

我們參觀的這個四房兩廳的公寓，光線通透，面積為202平方米，還有一個大露台和三個停車位，售價62.5萬瑞郎(約合500萬元人民幣)。

開放式起居室、200多平方公尺的居住面積，而這套位於勒洛克的公寓只需62.5萬瑞郎，但要等待數月才能找到買家。 ZVg

這處房產已經掛牌出售五個月了。本·布拉希姆說：「這裡的房產幾乎從不能按標價出售，人們甚至在看房之前就會問價格是否可以商量。」

本·布拉希姆為房地產公司Immobilière Romande Sàrl在納沙泰爾地區(Neuburg)銷售房產，該公司的老闆是他的一位好朋友。他平時還做保險經紀人。

本·布拉希姆 zVg

勒洛克是他「撿漏」的地方，這裡一平方公尺的價格在3500-5000瑞郎(2.8-4萬人民幣)之間。

當然在瑞士的汝拉山脈和提契諾州的偏遠山谷中，還有房價較便宜的地方。不過，由於那裡的房產轉讓率不高，所以很難統計出到底便宜多少。

在房產易手較頻繁的瑞士城市中，勒洛克是房價最低的地方。

本·布拉希姆說：「有些人搬到這裡就是因為這裡的房價低，他們往往在納沙泰爾和拉紹德封等周邊城市，找不到預算內的房子。」

本·布拉希姆說，他經常遇到，因為一個小數額的差價而導致交易失敗的情況。 「銀行會因為房價高了5萬瑞郎，而不同意提供貸款，這種情況很令人沮喪。有的客戶甚至會掉眼淚。」

保母房間

英吉拉·鮑曼(Ingila Baumann)也來到了錫吉貝格，她是克勞迪奧·鮑曼的妻子，也是他公司的合夥人，他們有兩個孩子，他們從一間14平方米的辦公室幹起，現在擁有三名員工。

英吉拉·鮑曼負責介紹第二套公寓，在錫吉貝格邊緣地區的一套四房一廳的底層公寓。

這間公寓的內部裝潢完全是瑞士典型配置：木質地板、嵌入式衣櫃、天然石材檯面的廚房。

此外，這間公寓還有一個相當寬敞的花園，從花園的角落可以看到蘇黎世湖。售價：約480萬瑞郎。

英吉拉鮑曼和克勞迪奧 鮑曼 SWI swissinfo.ch / Marc Leutenegger

後來我們得知，一個瑞士家庭買下了這間公寓。這對夫婦的大部分客戶仍然是瑞士人。

他說，大約30%的人來自國外。「這些人來的時候就已經找好了工作，也有B卡(瑞士短期居留證)，經濟狀況良好，所以很快就可以買房子。其他顧客則是因為稅務的關係選擇在這裡買房。」

客戶關係一般很早就要開始維護，鮑曼說：「有時我們與買家接觸兩年後才會有結果。」

美國人通常會找面積較大的住宅，他們經常還需要一個額外的房間來給保姆住；學校也是一個重要因素，「附近有一所國際學校是一大優勢。」

另一個優勢是這裡的地理位置。錫吉貝格位於蘇黎世湖西岸，就在幾年前這裡的房價還相對便宜，因為這裡的位置晚上沒有陽光。

傍晚的時候，住在對岸Herrliberg和Küsnacht的蘇黎世顯貴們，就會享受著陽光，充滿同情地眺望著這邊陰影中的湖岸，因此這裡素有「陰冷湖岸」的標籤。

SWI swissinfo.ch

房價低的原因： 瑞士法語區或義大利語區的一些地區房價較低，例如納沙泰爾州、提契諾州和瓦萊州。主要原因包括：

– 地理位置較偏遠，離大城市較遠；

– 就業機會相對較少；

– 人口成長緩慢，甚至負成長；

– 市場需求較低。

但現在情況發生了變化，吉錫貝格的房價漲到了每平方公尺35’000瑞郎。

便利的交通條件是最主要的加分因素，從這裡不僅可以乘坐直達火車很快到達銀行業大都市蘇黎世和機場；距離瑞士原材料中心及加密谷所在地楚格也只有20多分鐘的車程；如果想去提契諾州或格勞賓登州，也不必繞過湖才能前往。

幾十年不變

地理位置也影響著勒洛克的命運，但並不是正面的影響。這個比鄰法國的小城，邊境交通絡繹不絕，每天車水馬龍。

本·布拉希姆(Ben Brahim)說：「交通阻塞是這裡最大的問題。」

第二大問題是這裡的經濟狀況，與鄰近的拉紹德封一樣，勒洛克也嚴重依賴鐘錶業，這裡沒有其他的產業。

勒洛克有些地方看起來比較破落，這裡的房地產價格全瑞士最低。 Keystone / Christian Beutler

1960年代，勒洛克曾有近15’000人居住，以瑞士的水平，屬於人口密度較高的城鎮，但之後這座小城就一直在走下坡路。如今，這裡約有10’500名居民，僅比基希貝格多約1000人。

與拉邵德封一樣，作為製錶業的搖籃，勒洛克也被聯合國教科文組織列為世界遺產。因為這裡的經濟狀況，所以稅率很高，醫療保險費居高不下。

當被問及這座城市需要什麼才能有起色的時候，市政府新聞辦公室回覆說：「更好的形象。」

注重隱私

吉錫貝格也存在問題，與大多數蘇黎世湖濱社區面臨的問題一樣，都是一些體制上的問題。如今普通收入的人已經在這裡買不起房產，許多年輕人不得不搬離。

該城的市長是一位律師，她對瑞士資訊swissinfo.ch提出的一系列問題未予回答，只在回信中說，她不想為「書寫有趣的故事」提供資料。

在吉錫貝格，謹慎行是一種美德。

克勞迪奧·鮑曼也說：「這對我們來說很重要。」有時候，買家因為不想暴露，連產權轉讓和公證手續都不自己出面辦理。

「這些人通常非常有錢，其中不乏我們耳熟能詳的名人，但也有在這裡居住了很長時間的富有家族，為自己的子孫購買房產。」

加分因素

布拉希姆說，現在越來越多的外來投資者將目光投向勒洛克，原因是該城北部將開通一條長4公里的雙車道隧道，從2032年左右就開始通車。有了這條隧道，勒洛克將不再是邊境交通的必經之路，瑞士聯邦為這個交通計畫投入5億瑞郎，這對勒洛克的正面影響很大。

潛力：勒洛克老城中心。瑞士聯邦公路局預測，隧道開通後，該市的房地產價格有望上漲。 Keystone / Gaetan Bally

當地政府預計，隨著房地產價格的上漲，勒洛克很快就會迎來一個新時代。改造市中心現在是市政計畫的一部分，勒洛克希望成為一個受歡迎的居住地及一個副中心；旅遊業也將發展。

這個汝拉地區的小城再次有了信心，市民們剛剛投票通過了一項翻新室外游泳池的項目，自1962年建成以來，該泳池就從未進行過翻修。

相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 32 赞 查看讨论

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤 )



