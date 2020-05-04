专家指出，发生在公共场所的歧视现象越来越多。 (Keystone)

2019年，瑞士联邦登记在案的歧视案件数量创下纪录，达到352起，这反映出：公共场所发生的种族歧视行为和极右思潮引发的攻击事件有所增加。

仇外心理是种族歧视行为的主要驱动力。黑人和穆斯林人群是种族歧视的最大受害群体-2019年，在瑞士发生的、以这两类人群为攻击对象的有记录案件数量分别为132例和55例。

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《一瞥报》周日版的相关报道指出，具有右翼极端主义背景的案件数量在2019年也有所增加，十分之一的案件都属于这一类别。

《一瞥报》文中引用联邦反种族主义委员会(多语)外部链接主席Martine Brunschwig Graf的评论：“极端的右翼局势正在演变之中，我们必须对该问题给予重视，决不能低估它。”

Brunschwig Graf指出，只有少数种族歧视的受害者会到咨询中心寻求帮助。而未报告事件的数量应该高于有记录的案件。

2019年种族歧视事件的表现形式包括：绘制纳粹标志、做出纳粹致敬的手势，以及袭击黑人青年等。



+ 瑞士青少年面对的种族歧视

当局指出，种族归纳(racial profiling，是指执法机关在判断某一类特定犯罪的犯罪嫌疑人身份时，将种族或族群特征列入考虑范围)也是值得关注的一个现象，去年的相关案件达到23起。

2019年种族歧视案件总数(352起)比2018年增长了27％。欧洲委员会反种族歧视委员会在其2020年度报告中敦促瑞士提高为种族歧视受害者提供咨询服务的能力。



瑞士资讯swissinfo.ch/ds

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